Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) Tratto da Miguel Gotor, L’Italia nel Novecento. Dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, Torino, Einaudi, 2019, pp. 275-278«Chi sarà l’Allende italiano?». Il dialogo traSempre in ambito internazionale, l’assassinio in Cile, l’11 settembre 1973 del presidente socialista della Repubblica Salvador Allende e la presa del potere da parte del generale Augusto Pinochet, con un colpo di Stato sostenuto dall’amministrazione statunitense repubblicana, scossero l’opinione pubblica nazionale. In molti erano persuasi che una simile sorte autoritaria sarebbe toccata anche all’Italia e i principali quotidiani cominciarono a chiedersi «Chi sarà l’Allende italiano?». Tra i possibili candidati allo scomodo ruolo, il nome più gettonato era quello del comunista...

LucaBizzarri : “I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela.” E. Berlinguer “Per fare le cose, occorre t… - Dani65489209 : RT @HuffPostItalia: Moro e Berlinguer, il compromesso storico a due velocità - HuffPostItalia : Moro e Berlinguer, il compromesso storico a due velocità -