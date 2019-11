K for K compie dieci anni Previtera | migliaia di bambini salvati con la nostra raccolta

formula 1 – Raikkonen compie 40 - gli auguri social di Giovinazzi sono esplosivi : “un party senza Kimi è…” : Antonio Giovinazzi scherzoso sui social: gli speciali auguri per il 40° compleanno di Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen raggiunge quota 40! Così come accaduto a Valentino Rossi a febbraio, adesso è il turno del finlandese entrare negli anta. Il pilota di Formula 1, amatissimo in tutto il mondo per il suo carattere particolare, a tratti glaciale, ma anche divertente ed ironico, festeggerà sicuramente con la sua famiglia questo speciale ...