Modena | le sardine aprono la convention elettorale e invitano a votare Bonaccini

Le “sardine” hanno colpito ancora - in migliaia in piazza a Modena. Salvini : “Domenica a Rimini sarò con loro” : Le "sardine" hanno colpito ancora. Il movimento, slegato dai partiti, nato spontaneamente in occasione della visita di Salvini a Bologna, ha di nuovo riempito una piazza, quella di Modena, per contestare il leader della Lega e contro razzismi, sovranismi e odio. Armate di ombrelli sotto la pioggia battente, senza simboli di partito o bandiere, alcuni con in mano una sardina, diventata simbolo del movimento, invito a ritrovarsi in tanti stretti ...

Modena - al flash mob delle “sardine” contro Salvini c’è anche il pallavolista Zaytsev. Il video pubblicato sui social : C’era anche il pallavolista russo, naturalizzato italiano, Ivan Zaytsev, in piazza Grande a Modena per il flash mob delle “sardine” contro l’arrivo di Salvini nella città emiliana. L’atleta ha pubblicato un breve video su Instagram in cui appare in piazza insieme ad altre centinaia di manifestanti e al collega Salvatore Rossini L'articolo Modena, al flash mob delle “sardine” contro Salvini c’è ...

sardine, gran bis a Modena: "Sfida a Salvini in tutta Italia" Un'altra piazza stracolma – Il secondo "fish mob" emiliano fa ancora il botto: 7 mila persone malgrado la pioggia. E ora il "brand" si esporta, a partire da Perugia e Parma

Modena - flash mob di oltre 6mila “sardine”. Salvini evita la piazza e riunisce quattrocento sostenitori in un ristorante fuori dal centro : Le “sardine” chiamano e Modena risponde col pienone. Nonostante una pioggia torrenziale, sono oltre seimila le persone che si sono incontrate in piazza Grande, nella città della Ghirlandina, per contestare il leader della Lega Matteo Salvini, a Modena per il suo tour elettorale. Migliaia di ombrelli colorati, corredati dalle immancabili sardine applicate sopra o tenute in mano dai manifestanti, hanno invaso la piazza fin da prima ...

Modena - piazza Grande si riempie di "sardine" : In settemila al flash mob sotto la pioggia per contestare l'arrivo di Salvini che sarà a una cena elettorale. "Dedichiamo questa piazza a Liliana Segre". Il pallavolista Ivan Zaytsev: "Ci teniamo che l'Emilia Romagna non si leghi. Punto". Il tweet di Gentiloni: "Piovono sardine"

