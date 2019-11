Ascolti tv | Rai1 vince con Giallini-Gassmann | ' Chi l' ha visto?' batte ancora ' Oltre la

Ascolti tv - vince Rai1 con la serata per il Bambino Gesù : 'Oltre la soglia' crolla : Ottimo risultato anche per 'Chi l'ha visto?' su Rai3, mentre la fiction di Canale 5 perda ancora punti

Focus Ascolti ottobre 2019 : Rai1 al comando - Rai2 scivola sotto Italia 1 che cresce più di tutti : E' appena terminato il mese di ottobre e qui su TvBlog andiamo ad analizzare gli ascolti delle reti generaliste, facendo anche un confronto con il medesimo mese dell'anno passato. Partiamo come sempre con il dato relativo al totale giornata con Rai1 al comando . La prima rete della Rai ottiene una media del 16,35% di share, seguita a ruota da Canale 5 che totalizza il 16,19% di share. Rai1 risulta essere in flessione rispetto all' ottobre 2018 ...

Ascolti tv - crolla 'Eurogames' : Rai1 in vetta con 'Un passo dal cielo' : Il programma di Canale 5 continua a calare e si ferma al 10% di share. Risultati deludenti anche per l'esordio di 'Maledetti...

Ascolti Tv 29 settembre : tutti i dati della domenica in tv - sorride Rai1 : Ascolti tv, prima serata domenica 29 settembre 2019: dati Live-Non è la d’Urso e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Nella prima serata di ieri, domenica 29 settembre, è andata in onda la terza puntata di Live – Non è la d’Urso. Una nuova scoppiettante serata per il pubblico di Canale 5, che si è raccolto […] L'articolo Ascolti Tv 29 settembre: tutti i dati della domenica in tv, sorride Rai1 proviene da Gossip e Tv.