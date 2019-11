Per Samsung Galaxy S11 5G è già tempo di test su Geekbench | ecco risultati e specifiche

Almeno 10 problemi risolti Per il Samsung Galaxy S10 con la settima beta Android 10 : Anche nel corso del fine settimana sono arrivati riscontri interessanti per i possessori di un Samsung Galaxy S10, in riferimento a quelli che ambiscono toccare con mano l'aggiornamento con Android 10 in versione stabile ed ufficiale entro la fine del 2019. Dopo avervi parlato della sesta beta pochi giorni fa sulle nostre pagine, infatti, oggi 24 novembre è possibile concentrarsi sul settimo rilascio. Nonostante il programma in questione non ...

Scatta il 25 novembre il Black Friday 2019 di Wind con mega sconti Per Huawei e Samsung Galaxy : Giungono in queste ore alcune informazioni davvero interessanti per quanto riguarda il Black Friday 2019 di Wind, considerando il fatto chela compagnia telefonica consentirà nei prossimi giorni di acquistare device Huawei e Samsung Galaxy a prezzi più bassi. Cerchiamo di analizzare più da vicino la questione, a distanza di 24 ore dalle prime informazioni disponibili sulla campagna MediaWorld, come avrete notato dal nostro articolo di ...

Quanti bugfix con la settima beta di Android 10 Per la serie Samsung Galaxy S10 : Samsung continua a lavorare all'aggiornamento ad Android 10 per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S10 e ha dato il via al rilascio della beta 7 L'articolo Quanti bugfix con la settima beta di Android 10 per la serie Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Che numeri Per Samsung nel Q3 2019 in Europa : crescita da paura e concorrenza a distanza : Un nuovo report targato Canalys ci dice che nel terzo trimestre del 2019 il mercato degli smartphone è stato dominato da Samsung. Ecco tutti i numeri L'articolo Che numeri per Samsung nel Q3 2019 in Europa: crescita da paura e concorrenza a distanza proviene da TuttoAndroid.

TIM - con questa offerta - vi darà la giusta scusa Per acquistare un nuovo Samsung Galaxy S10e : Dal 25 novembre all'8 dicembre TIM attiverà una offerta del Black Friday per acquistare un Samsung Galaxy S10e a rate e senza anticpo L'articolo TIM, con questa offerta, vi darà la giusta scusa per acquistare un nuovo Samsung Galaxy S10e proviene da TuttoAndroid.

Sta Per arrivare in Europa una patch cruciale Per il Samsung Galaxy S8 : riscontri dagli USA : Giungono oggi 22 novembre alcune novità assai importanti per gli utenti che si sono portati a casa un Samsung Galaxy S8 in questi due anni e mezzo. Come vi abbiamo riportato poche settimane con un pezzo specifico sul nostro magazine, infatti, il produttore coreano ci aveva preannunciato il rilascio di una patch molto importante soprattutto per il device commercializzato ad inizio 2017. Il motivo in questo frangente risiede puramente in ...

Sempre più probabile un design a sorpresa Per il Samsung Galaxy Fold 2 : Sembra Sempre più probabile che per il Samsung Galaxy Fold 2 il produttore decida di cambiare form factor e puntare su un design a conchiglia L'articolo Sempre più probabile un design a sorpresa per il Samsung Galaxy Fold 2 proviene da TuttoAndroid.

Per il Black Friday 2019 il Samsung Galaxy S10e : proposta allettante di TIM : Per il Black Friday 2019 non cercavate che il Samsung Galaxy S10e? TIM potrebbe accontentarvi proponendolo a piccole rate a 0 anticipo a partire dal 25 novembre (promozione valida fino all'8 dicembre). Come riportato da 'mondomobileweb.it', il contributo mensile è pari a 10 euro, per 30 mesi. Il prezzo complessivo del dispositivo è di 779.90 euro: il risparmio sarebbe quindi di 480 euro accettando l'offerta di TIM. Vi ricordiamo anche che il ...

Arriva una mezza conferma sulla stabilizzazione ottica Per lo zoom 5x dei Samsung Galaxy S11 : A qualche mese di distanza dalla presentazione dei Samsung Galaxy S11 i rumor tentano di ricostruire la possibile scheda tecnica dei prossimi top coreani L'articolo Arriva una mezza conferma sulla stabilizzazione ottica per lo zoom 5x dei Samsung Galaxy S11 proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia “L’evoluzione dell’incasso” : smartphone in regalo su alcuni elettrodomestici Per il Black Friday : La nuova promozione "L'evoluzione dell'incasso" di Samsung permette di ottenere un Galaxy A20e in regalo sull'acquisto di alcuni elettrodomestici. L'articolo Samsung lancia “L’evoluzione dell’incasso”: smartphone in regalo su alcuni elettrodomestici per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Lo sviluppo della One UI 2.0 di Samsung prosegue a gonfie vele : in rilascio la sesta beta basata su Android 10 Per la gamma Galaxy S10 : Lo sviluppo della One UI 2.0 di Samsung prosegue a gonfie vele: è già in fase di rilascio la sesta beta basata su Android 10 per la gamma Galaxy S10 L'articolo Lo sviluppo della One UI 2.0 di Samsung prosegue a gonfie vele: in rilascio la sesta beta basata su Android 10 per la gamma Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Perché la batteria del Samsung Galaxy S11 sarà molto più grande : la nuova tecnologia : Manca ancora diverso tempo alla presentazione del Samsung Galaxy S11, ma le indiscrezioni si stanno facendo davvero incontenibili: in particolare è emerso che a stupire sarà soprattutto l'autonomia del prossimo top di gamma. Stando ad un rapporto proveniente dalla Corea del Sud, ITM Semiconductor si sarebbe occupata di fornire al colosso di Seul una batteria che si avvale della tecnologia PMP (Protection Module Packages), grazie alla quale le ...

Samsung svela due nuove colorazioni Per il Galaxy Note 10 : Samsung annuncia le nuove colorazioni Aura Red e Aura Pink per il Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Samsung svela due nuove colorazioni per il Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

C’è una data di lancio Per Samsung Galaxy S10 Lite - Galaxy Note 10 Lite e Galaxy A51 : Secondo alcune piuttosto attendibili, Samsung si sta preparando a concludere il 2019 con il lancio di altri tre smartphone a dicembre: Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite e Galaxy A51. L'articolo C’è una data di lancio per Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite e Galaxy A51 proviene da TuttoAndroid.