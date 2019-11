Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Trema la terra in. Seidihanno interessato il territorio sannita nelle ultime ore. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha annotato l’intero flusso della scia sismica. In tutto, i sismografi hanno registrato sei. Il movimento tellurico è stato avvertito in modo forte sia dai cittadini del Comune di Ceppaloni, che dalla popolazione dei comuni vicini. Sebbene la prudenza sia a un livello alto, non risultano presenti danni a persone o cose. I cittadini, già in allerta per le incessanti piogge, si sono trovati ad avere a che fare con una nuova fonte di agitazione: l’attività sismica. Il movimento sismico è iniziato nella notte, con una scossa di magnitudo 3,2 scala Richter. Il sisma è stato avvertito a tre km da Ceppaloni, Comune sito nelladi. La scossa è stata registrata dalla Sala Sisma di Roma precisamente a ...

TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: Campania: avvertite 6 scosse di terremoto in provincia di Benevento, nessun danno - antonellatorto9 : Campania: avvertite 6 scosse di terremoto in provincia di Benevento, nessun danno - Corrierearezzo : #TERREMOTO CAMPANIA CEPPALONI Anche le 3 scosse che hanno preceduto la più forte avvertite dalla popolazione. . L'e… -