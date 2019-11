“Da manager della moda a imprenditrice agricola | la mia seconda vita sono uva | olive e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Terra. Lavanda. Sostenibilità. Natura. Per Donatella Manetti l’agricoltura non si declina al femminile solo nel dizionario: danel settore tessile a proprietaria di un’aziendafra le colline marchigiane. Oggi Donatella produce uva,e soprattutto lavanda, coltivazione povera tipicasua terra, ai piedi del monte Conero, ed è la presidente regionale dell’associazione Donne In Campo-Marche, l’Associazione italiana di imprenditrici e donne dell’agricoltura. “Le imprese agricole femminili – spiega – hanno inventato un nuovo modo di fare agricoltura: da semprepiù attente al temasalubrità del cibo, che presuppone un modo sano di coltivare. La difesabiodiversità, l’agricoltura sociale, il lavoro etico,tutte nostre battaglie”. Prima di reinventarsi come, Donatella ha lavorato per ...

