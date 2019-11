Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) “Voglio dirlo con la massima trasparenza: l’Italia non ha bisogno di un altro partitino. Figuriamoci, poi, uno creato da me, che so’ 30 anni che non ne imbrocca una. Ma vi pare che uno iscritto a unforte come Lega e Pd molla tutto e si iscrive da me? Non lo farei manco io, che sono il campione imbattuto di cazzate acrobatiche“. Così , Maurizionelle vesti di Carloil‘Azione’, nel corso di “Fratelli di”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. “Se il mio ‘Azione’ sarà un partitino – aggiunge – ci scioglieremo, andrò a casa e avrò fallito. Ma almeno avrò fallito bene. Guardate che io fallisco, eh. E’ matematico, sicuro a palla, come quando d’estate esce il disco di Alvaro Soler. E’ già scritto: a noi non ce vota un cazzo de nessuno. Al ...

ilfattovideo : Crozza-Calenda presenta il suo partito ‘Azione’: “Mia madre m’ha detto che, piuttosto che votare me, rolla la sched… - Noovyis : (Crozza-Calenda presenta il suo partito ‘Azione’: “Mia madre m’ha detto che, piuttosto che votare me, rolla la sche… - Giuggio72684862 : RT @ElioLannutti: Crozza/Calenda presenta il suo partito 'Azione': 'Fallisco sicuro, neanche mia madre mi vota'. Imperdibile ! https://t.co… -