Finisce fuori strada con l' auto del padre e la distrugge Torna a casa e si impicca a 23

(Di sabato 23 novembre 2019)con la Volvo delacquistata un mese fa schiantandosi contro un palo della segnaletica. Qualche ora dopo, un 23enne di Fossombrone, sinella sua abitazione dove viveva da solo. A trovare il corpo senza vita è stato ilche ha poi dato l’allarme ai carabinieri. La vicenda è raccontata da Il Resto del Carlino.A.D., 23 anni, originario del Foggiano, molto conosciuto a Fossombrone, dipendente in un supermercato, ha scelto di morire dopo esserto aa piedi nella notte camminando per almeno 3 o 4 chilometri. L’incidente è avvenuto in piena notte, mentre l’è stata trovata ieri mattina in bilico sul ciglio della. Tra le varie ipotesi, non si esclude che il giovane, preso dallo sconforto dopo aver semidistrutto la vettura, abbia deciso di farla finita

