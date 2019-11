L’app YouTube ora segue il tema del dispositivo su Android 10

Repeat Button for YouTube permette di ripetere automaticamente i video nelL’app : Repeat Button for YouTube è un'applicazione che mette a disposizione un widget che consente di ripetere un video nell'app YouTube senza doverlo fare manualmente, inoltre offre la possibilità di saltare all'inizio del video attualmente in riproduzione con un solo tocco. L'articolo Repeat Button for YouTube permette di ripetere automaticamente i video nell’app proviene da TuttoAndroid.