Il Libano sta collassando

Libano - Hong Kong ma anche l’Ilva di Taranto : la gente protesta perché è stanca della precarietà : Non tutte le proteste, che stanno insorgendo contemporaneamente in diverse parti del mondo, hanno la stessa visibilità mediatica. Cile, Iraq, Haiti, Ecuador, Hong Kong sono alcuni esempi, incluso anche il Libano, di cui ho potuto essere testimone in prima persona durante una mia visita la scorsa settimana. Le parole utilizzate dai manifestanti, contro una corruzione spudorata e gli standard inadeguati di amministrazione nei loro paesi, sono ...

Libano - migliaia di manifestanti attorno al Parlamento contro la legge sull'amnistia : migliaia di manifestanti stanno affluendo dalle prime ore del giorno nel centro di Beirut, in corrispondenza della prevista seduta parlamentare per discutere e approvare una controversa legge per un’amnistia nei confronti di un’ampia gamma di crimini comuni e finanziari. Lo ha constatato un giornalista dell’ANSA sul posto.I manifestanti hanno circondato gli accessi a piazza Etoile, sede del Parlamento libanese e protetta da un ...

CAOS Libano/ Whatsapp - Costituzione e profughi - l'identikit di una protesta "buona" : In LIBANO non si placano le proteste contro la corruzione dello Stato. Il paese continua ad essere diviso dagli interessi delle potenze regionali

In Libano è stato ucciso un manifestante - il primo dall’inizio delle proteste : Un funzionario locale di un partito politico libanese è stato ucciso martedì a Beirut dai militari che stavano cercando di farsi spazio in una strada chiusa dai manifestanti antigovernativi: l’uomo è la prima persona uccisa nelle recenti proteste in Libano,

Protesta al femminile in Libano : le donne in piazza per chiedere più diritti e giustizia : Dal 17 ottobre la capitale del Libano vede girare per le strade in cortei e manifestazioni pacifiche migliaia di persone che esprimono la propria rabbia e frustrazione verso un governo indifferente ai problemi reali del paese. Nella serata di ieri un centinaio di donne, munite di candele e bandiere nazionali, hanno dato il loro sostegno alle proteste antigovernative chiedendo cambiamenti urgenti per il loro paese. Al contrario di come si ...

Debito - tasse - povertà : in Libano una protesta che parte da lontano : Il paese è scosso da un’ondata di proteste trasversale contro la corruzione e una classe politica incapace di gestire le sue emergenze. Ma c’è chi inizia a temere il collasso dell’economia libanese

Le manifestazioni di piazza in Libano - tra contraddizioni e ondate di profughi : Quella in corso in Libano è davvero una rivoluzione? Chi e quanti sono i responsabili della crisi economica seguita a una crisi politica interna, circondata da una gigantesca destabilizzazione regionale?

Cosa sta succedendo in Libano : Una tassa sulle chiamate con WhatsApp annunciata dal governo ha provocato enormi proteste in tutto il paese, e contro tutte le forze politiche libanesi

Centinaia di persone hanno protestato in Libano contro il piano del governo di imporre nuove tasse : Giovedì sera Centinaia di persone hanno protestato a Beirut, in Libano, contro il piano del governo di imporre nuove tasse su diversi beni, tra cui il tabacco, la benzina e WhatsApp. Il governo ha presentato la sua proposta durante la

Intervista ad Andrea Iacomini «Il mio viaggio in Libano per Unicef con Alessandra Mastronardi» : Intervista ad Andrea Iacomini «Il mio viaggio in Libano con Alessandra Mastronardi goodwill ambassador Unicef Italia» Si è appena conclusa con grande successo la 3 giorni di Unicef Generation a Piazza del Popolo a ...