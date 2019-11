Ex Ilva | sindacati rifiutano l’incontro con Arcelor Mittal Solidarietà da Mattarella

Emilia Romagna - Cremaschi : “Mobilitazione ‘sardine’? Ricorda i girotondi che poi finirono in un disastro”. E su Ilva attacca politici e sindacati : “Le mobilitazioni delle ‘sardine’ in Emilia Romagna? È un po’ come la stagione dei girotondi, che aveva un elemento positivo di partecipazione popolare, ma che è poi terminata in un disastro, perché è finita in mano alla vecchia classe politica di centrosinistra, quella che poi va avanti e che è ‘brutta senz’anima’“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è ...

**Ex Ilva : ArcelorMittal convoca sindacati venerdì - Fiom Fiom e Uilm non andranno** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Fim, Fiom e Uilm sono stati convocati per venerdì 22 novembre alle 14 a Roma da ArcelorMittal nell’ambito della procedura di cessione ex-art 47 ma non andranno alla convocazione. E’ quanto si apprende da fonti sindacali. I sindacati, infatti, non riconoscono al colosso siderurgico un diritto di recesso e quindi la procedura stessa. Sempre venerdì, invece, è previsto l’incontro tra il ...

Ex Ilva - sindacati disertano incontro previsto venerdì con l’azienda sul recesso del contratto : “Non hanno diritto di andare via dall’Italia” : I sindacati hanno deciso di disertare l’incontro con ArcelorMittal previsto per venerdì, lo stesso giorno dell’appuntamento che si sono dati il premier Giuseppe Conte e i proprietari dell’acciaieria, che avrebbe avuto come argomento sul tavolo la procedura prevista per i trasferimenti di ramo di azienda ed avviata dopo la decisione di chiedere il recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto delle società del gruppo ...

Colle - sindacati : Ilva problema nazionale : 21.55 Cgil, Cisl,Uil dal Capo dello Stato, hanno espresso preoccupazioni: "E' una vertenza che riguarda tutto il Paese". Così il segretario Cgil, Landini, dopo l'incontro. "Non è norma discutere di crisi aziendali con il presidente, è stato un atto eccezionale". Dopo la sospensione dello spegnimento degli impianti da parte di A.Mittal va "ripristinato" l'accordo: che "riparta la più grande acciaieria d'Europa".Così Barbagallo.E Furlan:"Va ...

Ex Ilva - Emiliano : “La Puglia potrebbe pagare le fatture di Arcelor”. Mattarella riceve i sindacati : Il governatore: «Così aiuteremmo i fornitori. Ma poi aggrediremmo legalmente il gruppo in tutto il mondo».

Ilva - sindacati al Quirinale da Mattarella. È il segnale : situazione disperata : Una war room sull'Ilva: il premier Giuseppe Conte riferisce costantemente a Sergio Mattarella gli sviluppi drammatici della crisi del polo siderurgico di Taranto, con all'orizzonte il "processo del secolo" che vedrebbe contrapposti lo Stato alla multinazionale indiana Arcelor Mittal. E che la situaz

Ex Ilva - sindacati da Mattarella : Taranto, 18 nov. (Adnkronos) - Stasera alle 19.30 i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per affrontare la questione dell'ex Ilva e delle crisi industriali, in generale. Lo riferiscono fonti sindacali. Nel frattem

Ex Ilva - i commissari ora denunciano Mittal. I sindacati al governo : «Soluzioni - fate presto» : È un «fate presto» corale, quello che giunge al governo da sindacati e imprenditori. Ora che lo spegnimento dell'ex Ilva di Taranto è una realtà scandita da un...

Ex Ilva. Incontro tra ArcelorMittal - governo e sindacati. L'azienda : senza scudo penale niente trattativa : Intanto la procura di Milano scende in campo nella causa mossa da Arcelor Mittal contro i commissari straordinari. Aperto fascicolo per «tutela di interesse pubblico e depauperamento del ramo d'azienda»

Ex Ilva - i commissari ora denunciano Mittal. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : Dopo la magistratura di Milano si muove anche quella di Taranto che apre una seconda inchiesta sull'addio di Arcelor Mittal all'ex Ilva. Inchiesta, questa, nata dalla denuncia consegnata...

Ex Ilva - i commissari denunciano Mittal. Sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra Sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

ArcelorMittal - denuncia dei commissari Ilva. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

ArcelorMittal - denuncia dei commissari Ilva. I sindacati : «Non fermiamo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...

ArcelorMittal - presentato esposto sull'Ilva. I sindacati : «Non fermeremo le centrali elettriche» : È scontro totale tra sindacati e ArcelorMittal: mentre i commissari di Ilva hanno depositato l'esposto per «fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con...