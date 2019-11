Chico Forti - innocente all'ergastolo in Usa?/ Video Le Iene : "Carcere? Una giungla" : Chico Forti , un uomo innocente all'ergastolo in Usa? A Le Iene seconda puntata dell'inchiesta, Video . "Carcere? Una giungla", ha detto lui nei mesi scorsi.

Caso Chico Forti - detenuto in Florida da oltre 20 anni : Il Caso Chico Forti, detenuto da oltre 20 in Florida con l'accusa di omicidio e che si è sempre dichiarato innocente. Questo l'appello che il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige-Suedtirol, Roberto Paccher, ha chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'occasione è la visita negli Usa del capo dello Stato. Paccher - riferisce una nota - ha voluto scrivere personalmente al presidente della Repubblica per ...