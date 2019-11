X019 | con Xbox Scarlett Microsoft punta a velocità | frame rate più

X019 : Project xCloud Preview è in arrivo su PC nel 2020. Aggiunti 50 nuovi giochi alla libreria e confermato il supporto al DualShock : Ben 50 nuovi titoli vengono Aggiunti alla libreria di Project xCloud Preview e nel 2020 verrà lanciato su PC Windows 10. Anche il supporto per controller Razer e Sony DualShock è in arrivo.Microsoft ha aperto i test di Project xCloud al pubblico in alcuni paesi nel mese di ottobre, e ora sono riproducibili 50 nuovi titoli.Xbox Console Streaming è stato reso disponibile in anteprima per i membri di Xbox Insider di recente. Gli Insider sono in ...

X019 : Microsoft stupisce con tre nuovi giochi Xbox Games Studios e molte altre novità : in occasione della puntata odierna di Inside Xbox, trasmessa in diretta dall’XO19 di Londra, Microsoft ha annunciato diverse novità, tra cui tre nuovi giochi di Xbox Games Studios e altri quattro titoli in anteprima mondiale. Di seguito un recap dei principali annunci: nuovi giochi in arrivo per Xbox Game Pass Sono stati svelati più di 50 giochi in arrivo su Xbox Game Pass, tra ...

X019 : Minecraft Dungeons ora ha una data di uscita su PC e console : Durante l'X019 è stata annunciata la data di uscita di Minecraft Dungeons. Lo spin-off di Minecraft è stato annunciato per la prima volta a settembre 2018, tuttavia non abbiamo più avuto sue notizie fino ad oggi. Nella diretta di Inside Xbox, Mojang è salito sul palco per confermare che Minecraft Dungeons uscirà nell'aprile del prossimo anno.Minecraft Dungeons si ispira alla formula del dungeon crawler costruita da classici come Diablo e la ...

X019 : Xbox Game Pass continua a crescere con Rage 2 - The Witcher 3 - Remnant From the Ashes - Age of Empires II e molti altri : Un evento dedicato all'universo Xbox di questi tempi non è un evento Xbox senza nuovi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che sicuramente molto bene sta facendo sin dal suo debutto.I giochi in arrivo sono davvero parecchi, alcuni saranno disponibili già ora mentre altri arriveranno nel corso del 2019 e successivamente nel 2020. I grandi nomi, inoltre, non mancano:GIOCHI DISPONIBILI ORALeggi altro...

X019 : Aaron Greenberg conferma che non ci saranno informazioni riguardanti Xbox Scarlett : Come ormai saprete, a partire da stasera a Londra si terrà l'evento di Microsoft, ovvero X019. Per l'occasione Aaron Greenberg, General Manager di Xbox Games Marketing presso Microsoft, ha espresso la propria eccitazione a riguardo.Tuttavia apprendiamo che durante l'evento verranno presentati esclusivamente giochi e non ci sarà posto per qualche dettaglio riguardante la console di prossima generazione, Xbox Scarlett. "Il prossimo anno sarà ...

Inside Xbox a X019 : alle 20 : 30 seguite con noi l'evento di Microsoft : Questa sera a Londra andrà in scena la nuova edizione dell'evento di Microsoft, X019, e noi di Eurogamer.it lo seguiremo in diretta.La manifestazione, per chi non lo sapesse, riguarda tutto l'universo Xbox. Quindi ci aspettiamo importanti annunci per i giochi, ma anche interessanti novità per il futuro di Microsoft, come Project xCloud.Un evento assolutamente da non perdere e, a partire dalle ore 20:30, lo seguiremo in diretta insieme al nostro ...

L'evento X019 di Microsoft prenderà il via questa settimana con un nuovo episodio di Inside Xbox : Microsoft ha annunciato che L'evento X019 di quest'anno sta per iniziare con un nuovo episodio di Inside Xbox.Se non sarete presenti all'X019 a Londra, potrete sintonizzarvi per guardare L'evento dal vivo nel nuovo episodio di Inside Xbox che sarà trasmesso a partire dalle ore 21 italiane del 14 novembre. Durante L'evento, saranno mostrati 12 titoli Xbox Game Studios, tra cui reveal di nuovi giochi first party, nuovi titoli Game Pass e ...