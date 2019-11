Spazio | “battesimo” ufficiale per l’oggetto sorvolato da New Horizons

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il suo nuovo nome – ‘Cielo’ – è in linea con lo status di corpo celeste più lontano mai esplorato in precedenza da un manufatto umano e gli è stato attribuito ieri nel corso di una cerimonia, tenutasi presso la sede centrale della Nasa a Washington: il neo-battezzato è 2014 Mu69,della Fascia di Kuiper che Newhalo scorso 1° gennaio. Al corpo celeste, considerato un cimelio risalente alla nascita del Sistema Solare, è stato attribuito il nome di Arrokoth, un termine – spiega Global Science – che significa ‘Cielo’ nella lingua dei Powhatan, una tribù di Nativi Americani; l’appellativo sostituisce definitivamente l’arida sigla alfanumerica assegnata poco dopo la scoperta (26 giugno 2014) e il nickname provvisorio Ultima Thule, utilizzato in attesa della scelta di un nome. A proporre Arrokoth all’Unione Astronomica Internazionale (Iau) è ...

