Lo scrittore Ahmet Altan ritorna in carcere | dovrà scontare 10 anni

Turchia - lo scrittore Ahmet Altan esce di prigione dopo 1138 giorni : È stato rilasciato ad Istanbul lo scrittore e giornalista Ahmet Altan condannato a dieci anno per il fallito Colpo di Stato del 2016 ai danni del regime di Recep Tayyip Erdogan. Ad accogliere l'autore di "Non rivedrò più il mondo" una folla di amici, parenti e lettori che racconta, una volta in più, il clima di repressione verso giornalisti e intellettuali che si respira in Turchia.Continua a leggere