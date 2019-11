Nubifragio a Matera | e le strade diventano fiumi in piena

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Danni in alcuni rioni del centro storico a, colpita stamattina da un violento. La Basilicata è la regione italiana maggiormente falcidiata dal maltempo di queste ore Giorgio Vaiana Un violentosi è abbattuto stamattina a, la città dei Sassi. In poco tempo è caduta dal cielo in città una impressionante quantità di acqua che ha trasformato le vie principali in veri e propriinche "scendevano" a folle velocità. Disagi soprattutto in alcune vie degli storici rioni. Nel video si vede la situazione di stamattina tra via Casalnuovo e via Bruno Buozzi. L'acqua è penetrata con molta forza in alcune abitazioni provocando danni. In cittàallagate e molti disagi per la circolazione stradale. Oggi ale scuole sono chiuse per un’ordinanza del sindaco Raffaello De Ruggieri. Tantissimi i cittadini che stanno già ...

