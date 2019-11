Maltempo | allerta rossa al Sud | “E’ calamità tra allagamenti | alberi abbattuti e frane”

Allerta rossa per il Maltempo in Sicilia - scuole chiuse e smottamenti : scuole chiuse, oggi, a causa dell'Allerta rossa, in numerose città Siciliane, compresi i capoluoghi di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa. Ma anche grossi centri come Noto, Pozzallo e Caltagirone. chiuse pure le sedi dell'Università di Catania, incluse quelle di Ragusa e Siracusa, e nella Scuola Superiore di Catania. Cimiteri, impianti sportivi e giardini subiscono precauzionalmente la stessa sorte. Allerta arancione a Palermo come ...

Maltempo : allerta rossa al Sud. Scuole chiuse e disagi alla circolazione : allerta rossa al Sud per l’ondata di Maltempo che sta interessando l’Italia e in particolare Calabria, Basilicata e Sicilia. In Puglia l’allerta meteo è arancione. allerta gialla in Campania, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. In molte città le Scuole oggi sono chiuse, da Venezia a Napoli, da Lecce e Brindisi fino a Catanzaro e Reggio Calabria. Il Maltempo sta provocando anche ...

Il Maltempo sferza l'Italia : allerta rossa e scuole chiuse. DIRETTA : Le regioni più colpite sono Basilicata, Calabria e Sicilia. Alberi caduti nel Salento, mareggiate e allagamenti in provincia di Catanzaro

Maltempo : allerta rossa su Calabria - Basilicata e Sicilia : Il Maltempo sferza ancora l’Italia. È allerta rossa su Calabria, Basilicata e Sicilia, mentre in Puglia è arancione e in altre dieci Regioni è gialla. Scuole chiuse da Nord a Sud: lo stop delle lezioni riguarda Venezia, ma anche Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e alcuni Comuni Siciliani tra cui Catania (PREVISIONI METEO). Le allerte meteo sulla Penisola A portare piogge e forti venti, soprattutto al Sud, è la ...

Maltempo Sicilia : allerta meteo arancione a Palermo : Prosegue anche oggi l’allerta meteo arancione su Palermo: la Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24. Nell’area piove ininterrottamente da ieri. L'articolo Maltempo Sicilia: allerta meteo arancione a Palermo sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo Sicilia - allerta rossa nel Siracusano : scuole chiuse : Il vicesindaco di Siracusa Pietro Coppa ha disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi cittadini pubblici e privati, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, parchi e giardini pubblici. L’ordinanza fa seguito alle condizioni meteo avverse con allerta rossa ed e’ in vigore da questo pomeriggio e per le successive 24-36 ore. Stesso provvedimento e’ stato adottato anche dai comuni della provincia. A Siracusa chiusi anche ...

Maltempo Calabria - allerta rossa a Crotone : riunione in Prefettura : Alle ore 16:30, nei locali della Prefettura di Crotone, è stato riunito il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), per fare il punto della situazione, in relazione alle ventilate avverse condizioni atmosferiche e alla previsione di allerta di colore rosso, che interessa, a partire dalle ore 13:00 di oggi 11 novembre e fino alle ore 24:00 di domani 12 novembre l’intera provincia di Crotone. Alla riunione erano presenti il rappresentante del ...

Allerta Maltempo al Centro Sud - domani scuole chiuse in diverse città : scuole chiuse, domani 12 novembre, in diverse città del Centro-Sud a causa della nuova ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia. Sono soprattutto Calabria, Puglia, Sicilia e Basilicata le regioni dove i sindaci hanno deciso di lasciare gli studenti a casa per le allerte meteo diramate dalla Protezione civile, ma le scuole rimarranno chiuse anche ad Anzio, nel Lazio. domani e dopodomani, invece, è sospesa l'attività di nidi e ...

Maltempo : domani scuole chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta

Maltempo : domani scuole chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per domani sulla Sicilia orientale. Dal municipio si raccomanda prudenza ai cittadini, e li si invita a limitare ...

Maltempo : domani scuole chiuse a Caltagirone - allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per domani sulla Sicilia orientale. Dal municipio si raccomanda prudenza ai cittadini, e li si invita a ...

Maltempo : allerta rossa - domani a Noto scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - scuole, cimitero, impianti sportive e ville comunali chiuse domani, martedì 12 novembre, a Noto, in provincia di Siracusa, a causa del Maltempo. Dopo l’allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale, il sindaco Corrado Bonfanti ha emess

Maltempo : allerta rossa su Pozzallo - domani scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - allerta rossa oggi pomeriggio e domani sul Comune di Pozzallo, nel ragusano. A seguito dell’avviso regionale della Protezione Civile,il sindaco Roberto Ammatuna ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani e il grupp

Maltempo : domani allerta arancione su Palermo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Continua anche domani l'allerta arancione su Palermo. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, martedì 12 novembre. Il servizio di Protezione Civile del Comune ha r