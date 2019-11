Incendio in una casa a Vittoria

Una vendetta familiare dietro l’Incendio al capannone di Riva di Chieri : L’autore del gesto, il 39enne titolare della ditta che si occupa della riparazione di macchine agricole, individuato dalle telecamere di sorveglianza

"Apple regala iPhone dopo un Incendio" - non cliccate : è una truffa (di cui Repubblica è vittima come gli utenti) : Hanno la grafica e il layout di Repubblica.it e altri siti copiati e utilizzati con scopi malevoli, che si promuovono su Facebook, per ingannare i lettori convincendoli a fantomatici acquisti

Centinaia di rari koala morti in un Incendio fuori controllo in Australia : “È una tragedia nazionale” : Si teme che Centinaia di koala siano morti in un incendio fuori controllo in Australia. Il rogo ha incenerito 2.000 ettari di boscaglia contenente una principale zona di riproduzione per i koala nel Nuovo Galles del Sud, circa 400km a nord di Sydney. I soccorritori hanno affermato che le morti sono particolarmente tragiche poiché quei koala erano rari, di un tipo diverso. Un’esperta parla addirittura di “tragedia nazionale”. Il grande incendio ...

Incendio in azienda - dipendenti tornano prima dalle ferie per dare una mano : premiati : La Vulcaflex di Cotignola ha riconosciuto un premio in busta paga ai tanti dipendenti che hanno contribuito a fronteggiare...

L'Isola di Pietro 3 - spoiler prima puntata : il dottore salva una bambina da un Incendio : L'Isola di Pietro 3 torna venerdì 18 ottobre. La fiction di Canale 5 con Gianni Morandi nei panni del medico di Carloforte, promette anche per questa terza stagione molti colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso. In questa stagione si indagherà sulla morte di Alessandro e la vita del dottore e della sua famiglia proseguirà tra sentimenti e gialli da risolvere....Continua a leggere

L'Incendio di Notre Dame de Paris diventerà una miniserie : La cattedrale parigina di Notre Dame è stata vittima, lo scorso aprile, di un incendio che ha ne ha deturpato il tetto, creando danni ingenti che hanno spinto moltissime persone a donare denaro a sufficienza per poterla ricostruire. Simbolo di Parigi tanto quanto lo è la Tour Eiffel, Notre Dame de Paris è un esempio di architettura gotica che, anche grazie a film come Il Gobbo di Notre Dame, sono entrati nell'immaginario collettivo. Non ...

L'Isola di Pietro 3 - spoiler 1^ puntata : il dottor Sereni salva una neonata da un Incendio : Finalmente ci siamo: manca una settimana all'inizio della terza stagione de L'Isola di Pietro 3, in partenza venerdì 18 ottobre su Canale 5. La fiction con protagonista il cantante Gianni Morandi, tornato alla recitazione dopo diverso tempo, ha riscosso un ottimo successo sulle reti Mediaset. Tutto grazie agli avvincenti temi toccanti tra cui la famiglia, l'amore ed un mistero da risolvere. Gli spoiler della 1^ puntata in onda venerdì 18 ottobre ...

Un Incendio ha distrutto una casa ecologica a Marina di Ragusa : I vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare un incendio divampato in una casa in costruzione a Marina di Ragusa

Grecia - doppio Incendio nel centro per migranti di Moria : muoiono una mamma con la propria bambina. Scontri con la polizia : Caos nel centro di identificazione di Moria, nell’isola di Lesbo, in Grecia, dopo che una mamma col suo figlioletto sono rimasti carbonizzati ieri pomeriggio in seguito a due incendi divampati in alcuni container. Le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni migranti come segno di protesta per l’affollamento della struttura. Altre sei persone sono rimaste ferite, intossicate dai fumi e con traumi agli arti per via del fuggi fuggi generale ...

Drammatico Incendio in una fabbrica in Cina : 19 morti : Le fiamme sono divampate in una fabbrica di Ninghai, nella provincia cinese dello Zhejiang, in una struttura di proprietà del gruppo Ruiqi Daily Necessities: al momento il bilancio è di 19 morti e 3 feriti. In Cina non si tratta del primo Drammatico incidente industriale.Continua a leggere

Almeno una persona è morta in seguito a un Incendio nel campo profughi di Moria sull’isola di Lesbo - in Grecia : Domenica 29 settembre Almeno una persona è morta in seguito a un incendio in un campo profughi a Moria, sull’isola di Lesbo, in Grecia. Nel campo sono stanziate circa 12mila persone che vivono in condizioni molto precarie, in tendopoli e

Dramma in Grecia - Incendio nel campo profughi di Lesbo : muoiono una donna e un bambino : "Nessuno può definire queste morti un incidente. È il risultato diretto di una politica brutale che intrappola 13.000 persone in un campo che dovrebbe ospitarne 3.000" denunciano da Medici senza frontiere i cui volontari hanno assistito le persone ferite dopo gli scontri scoppiati tra la polizia e i migranti subito dopo l’incendio.Continua a leggere

Migranti - Incendio e rivolta nel campo di Lesbo : muoiono una donna e un bambino - 15 feriti : Scontri con la polizia nel campo dove sono ospitati 13mila Migranti a fronte di una capienza di 3mila

Incendio in una villa - tutti illesi : i vigili del fuoco salvano un cane rianimandolo con l’ossigeno : Tre persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti a Bolognetta, vicino Palermo