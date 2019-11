Il nuovo Google Assistant sbaraglia Apple Siri in un video confronto

Google lancia il nuovo YouTube desktop : interventi al design e qualche nuova funzionalità : Dopo averla testata in agosto, YouTube ha deciso di far debuttare la nuova homepage. Il rollout è già partito L'articolo Google lancia il nuovo YouTube desktop: interventi al design e qualche nuova funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Non siete soddisfatti del Motion Sense del vostro nuovo Google Pixel 4? Ecco come rimapparne le gesture! : Con l'aiuto del root, di Tasker e della comunità del modding potete ora rimappare a piacimento le Motion Gesture dei vostri Google Pixel 4. L'articolo Non siete soddisfatti del Motion Sense del vostro nuovo Google Pixel 4? Ecco come rimapparne le gesture! proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo menu contestuale è ampiamente disponibile in Google Chrome 78 : disponibile come flag da più di due anni, il menu di scelta rapida riprogettato sembra essere attivo per la maggior parte degli utenti della versione 78 di Google Chrome con una nuova animazione che si attiva con la pressione prolungata su un link, un'immagine o un video. L'articolo Il nuovo menu contestuale è ampiamente disponibile in Google Chrome 78 proviene da TuttoAndroid.

Aprite Google One - potreste avere il nuovo regalo offerto da Google : Google One, il servizio in abbonamento che consente di usufruire di un certo spazio d’archiviazione e che ben si sposa con Google Drive, Gmail e Google Foto, è arrivato in Italia ormai da vari mesi come sappiamo. L'articolo Aprite Google One, potreste avere il nuovo regalo offerto da Google proviene da TuttoAndroid.

Ancora novità per Google : ecco il nuovo account switcher e una chicca per Nest WiFi : L'app Google Home e lo switcher per l'account Google sul web si rifanno il look, con un'interfaccia più chiara e decisamente semplificata. L'articolo Ancora novità per Google: ecco il nuovo account switcher e una chicca per Nest WiFi proviene da TuttoAndroid.

Google Podcasts su Android sta finalmente ricevendo il nuovo player in Material Theme : L'applicazione Google Podcasts per dispositivi Android sta ricevendo il nuovo player ridisegnato secondo i canoni del Material Theme. L'articolo Google Podcasts su Android sta finalmente ricevendo il nuovo player in Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando un Google Assistant tutto nuovo - con una grafica diversa : Google sta testando un nuovo feed per gli aggiornamenti di Google Assistant che passa dall'organizzazione delle schede per argomento ("In arrivo per te" e "Tieni traccia delle cose") all'organizzazione in sequenza temporale. Si tratta di un test A/B limitato a pochissimi utenti e potrebbe anticipare un progetto che alla fine probabilmente mostrerà più informazioni organizzate secondo un nuovo schema. L'articolo Google sta testando un Google ...

L’app Google Home introduce un nuovo design e si prepara per supportare Nest WiFi e Google Stadia : La nuova versione dell'app Google Home presenta un design molto più semplice e pulito. Al posto di quattro schede, ora ci sono solo due sezioni centrali del client associato per la gestione della casa tramite Google Assistant. Google Home 2.15 prepara inoltre il supporto per Nest WiFi, la migrazione Google WiFi e le impostazioni di Google Stadia. L'articolo L’app Google Home introduce un nuovo design e si prepara per supportare Nest WiFi ...

Il nuovo algoritmo di Google capisce meglio quello che chiedi : Google (Photo by Olly Curtis/Future via Getty Images) Google presenta l’ultima modifica del suo algoritmo di ricerca. Bert, questo il nome, sarà in grado di intuire cosa sta realmente cercando l’utente. Bidirectional Encoder Representations from Transformers (Bert) è una tecnologia che consente a chiunque di addestrare il proprio sistema di risposte alle domande sfruttando un sistema per l’elaborazione del linguaggio naturale (Nlp) per ...

Problemi del nuovo Google Assistant con gli account G Suite : cosa fare : Pecca ancora di gioventù il nuovo Google Assistant, questa volta relativamente all'accesso ad un account G Suite, che inibirebbe proprio l'utilizzo dell'ultima versione dell'assistente virtuale di Big G. Il disturbo pare essere relativo ad un numero ristretto di utenti che tentano l'accesso da un Google Pixel 4. Ponendo il caso che si sia proceduto a configurare per lavoro Gmail attraverso G Suite, risulterà impossibile accedere al nuovo Google ...

Ancora problemi per il nuovo Google Assistant : non funziona con gli account G Suite : La nuova versione di Google Assistant no funziona nemmeno con gli account G Suite per il momento. Ma c'è una "soluzione" non troppo comoda che può risolvere in qualche modo il problema. L'articolo Ancora problemi per il nuovo Google Assistant: non funziona con gli account G Suite proviene da TuttoAndroid.

Google Libri festeggia 15 anni con un nuovo design : Google Libri, il servizio di Google dedicato – beh – ai Libri, festeggia quest’anno i suoi primi 15 anni di onorato servizio; per festeggiarlo a dovere, Google ha deciso di rivisitare il design del sito, offrendo anche nuove funzionalità. Google Libri ha negli anni raccolto la sfida di raccogliere online più testi possibili: è cosi […] L'articolo Google Libri festeggia 15 anni con un nuovo design proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Google Assistant funziona solo con la navigazione tramite gesture : La nuova generazione di Google Assistant, svelata insieme ai Pixel 4 e Pixel 4 XL, può essere sfruttata solamente con l'utilizzo della navigazione tramite gesture, almeno per ora. L'articolo Il nuovo Google Assistant funziona solo con la navigazione tramite gesture proviene da TuttoAndroid.

Addio speranze : il nuovo Google Assistant arriverà solo in tre paesi - almeno all’inizio : Il data mining dell'applicazione Google mostra che la seconda generazione di Google Assistant arriverà presto anche in Canada, UK e Singapore L'articolo Addio speranze: il nuovo Google Assistant arriverà solo in tre paesi, almeno all’inizio proviene da TuttoAndroid.