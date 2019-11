Furti e rapine ai calciatori del Napoli | per la Procura i casi non sono collegati alla

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Ladinon è convinta che il tentato furto a casa del calciatore deln, e quello dello stereo dell’auto della moglie di Piotr Zielinski siano da collegare alle tensioni nello spogliatoio della squadra di calcio e‘rivolta’ contro il ritiro imposto martedì scorso dal presidente Aurelio de Laurentiis. Coincidenze e non un’unica regia volta a creare tensioni nei, offesi anche dai cori degli ultrà mercoledì mattina davanti lo stadio San Paolo. Per ora infatti non c’è alcuna pista che colleghi ialle tensioni nella società. Questo anche perché dalle indagini dei carabinieri sarebbe emerso che già prima della ‘rivolta’ negli spogliatoi qualcuno aveva staccato i fili di alcune telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze della casa del centrocampistan, proprio con l’intento di non ...

VooDux88 : @repubblica Ma andate affanculo! Per far pagare le tasse a queste luride merde clandestine,bisognerebbe prima legal… - accoglienze : @RTarpeia Nulla! Oggi sono usciti coi TITOLONI per l'aggressione subita da un nigeriano (tutta da verificare nella… - dailynews_24 : Napoli, paura per altre rapine e furti: lady Allan va a vivere in albergo, la moglie di Insigne…… -