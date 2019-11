Ex Ilva | la lettera di Conte ai ministri | “Portate idee e progetti | apriamo il cantiere

Ilva - lettera dei lavoratori Whirlpool : "Sappiamo ciò che si prova" : "Ancora il Sud, ancora una multinazionale. Noi lavoratori della Whirlpool di Napoli siamo vicini a tutti i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto". Si apre così la lettera che gli operai della Whirlpool di Napoli hanno deciso di inviare ai lavoratori dell' Ilva per esprimere la loro solidarietà e vicinanza dopo che lunedì ArcelorMittal ha notificato la volontà di ritirarsi a causa dell'eliminazione da parte del Parlamento della protezione ...

La lettera di ArcelorMittal ai commissari Ilva : ecco perché ce ne andiamo : Il venir meno dell'immunità penale sul piano ambientale, il rischio di veder spento l'altoforno 2 per motivi di sicurezza e il generale clima di ostilità. ecco i motivi per cui la multinazionale dell'acciaio si chiama fuori dalla gestione del gruppo e lo riaffida ai commissari , e quindi allo Stato

Ex Ilva - ecco la lettera d’addio di ArcelorMittal : “Impatto dirompente dall’eliminazione dello scudo penale”. E minaccia causa allo Stato : L’eliminazione dell’immunità penale ha un “impatto irrimediabilmente dirompente” sul contratto “perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale” che “rende non più realizzabile il Piano industriale”. Quindi è “impossibile” rispettare le scadenze e “proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal contratto, nel ...