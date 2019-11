Studio boccia il G20 | nessuno fa abbastanza per limitare il riscaldamento globale

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nessuna delle principali economie mondiali sta facendoperl’aumento dela 1,5°C, come previsto dall’accordo di Parigi sul clima. Lo rileva il report “Brown to Green” pubblicato oggi da Climate Transparency, rete internazionale di ricercatori e ambientalisti. Secondo lo, le emissioni globali sono aumentate ancora una volta l’anno scorso; le emissioni di biossido di carbonio legate all’energia sono aumentate dell’1,8% nei 19 Paesi industrializzati e nelle economie emergenti che compongono il G20, con l’Unione Europea. Insieme, sono responsabili dell’80% circa delle emissioni globali di gas serra. Maè sulla buona strada per mantenere fede all’obiettivo di 1,5°C. In base all’accordo di Parigi, l’aumento medio della temperatura mondiale va mantenuto ben al di ...

