Allarme a Lugano | è scomparsa Aurélie Simonet

Fonte : fanpage

(Di lunedì 11 novembre 2019), 47 anni, èda tre giorni da. Cittadina svizzera,parla prevalentemente francese, la sua lingua madre, ma conosce anche l'inglese e l'italiano. Al momento dellaindossava scarpe da ginnastica e una giacca bianca. Chiunque l'abbia vista è stato invitato a contattare le forze dell'ordine.

oshumm1 : @ilMattarella ) In Ticino la petizione ha ricevuto il sostegno dell’esperto di sicurezza Stefano Piazza, autore del… - oshumm1 : @lauraboldrini ) In Ticino la petizione ha ricevuto il sostegno dell’esperto di sicurezza Stefano Piazza, autore de… - Fra_Lugano : RT @AlessiaMorani: Questo succede ad #Alessandria. Ma qualcuno continua a dire che non c’è allarme razzismo in Italia -