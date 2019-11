Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Mr. Hater, tu non lo sai ma io ti. Tinon perché abbia letto le frasi che rivolgi a Liliana Segre, una mitea di 89 anni che è sopravvissuta all’orrore più grande che la Storia abbia creato, una macchina della morte che ha i nomi di Treblinka, Chelmno, Belzec, Sobibor, Majdanek e Auschwitz. Erano i Vernichtungslager, sai, i nazisti li chiamavano così: “Strutture di annientamento”. Lì sono state gasate, fucilate e bruciate centinaia di migliaia di persone esattamente identiche a te, a tua moglie e ai tuoi bambini. Spesso le SS i neonati li lanciavano in aria per fare il tiro al bersaglio, lo sapevi? Erano tutti ebrei, come Liliana Segre. Vediamo, potrei dirti “Pensa se un giorno il capo del nostro governo ce l’avesse, per esempio, con i siciliani o i marchigiani o i lombardi, e pensa se quel capo del governo avesse anche il potere di eliminarli tutti”. Dormiresti di ...

ilfattoblog : Signor Odiatore, tu non lo sai ma io ti conosco - Noovyis : (Signor Odiatore, tu non lo sai ma io ti conosco) Playhitmusic - - attilasarti : RT @allegra134: La signora Gruber che riceve tutte le settimane alla sua tavola l'odiatore italiano N1 tale signor Travaglio, non è in cond… -