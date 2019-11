Ripescato dal fiume vestito da Napoleone | professore di storia confessa l’omicidio di una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) È statodalle acque delMoika,da. In acqua il professor Oleg Sokolov, docente all’Università di San Pietroburgo e insignito in Francia della Legion d’Onore per i suoi studi, c’era finito nel tentativo di far sparire neli resti della giovane studentessa che ha ucciso. Lo storico hatodella 24enne Anastassia Echtchenko che era anche la sua compagna. Sokolov è stato arrestato: aveva uno zaino che conteneva le braccia della donna. La polizia ha poi trovato il resto del corpo della vittima nell’appartamento dell’uomo. Lo storico, 63 anni, è stato poi ricoverato in ospedale per ipotermia, ma oggi è stato trasferito in un commissariato di polizia per l’interrogatorio. Il suo avvocato, Alexander Pochuev, aggiungono i media locali, ha riferito che Sokolov ha firmato una dichiarazione di colpevolezza. Il docente ha ammesso di ...

