Il Daily Mail | “il meraviglioso mondo di De Laurentiis che sta rovinando il Napoli”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Non la tocca affatto piano il giornalista Nathan Salt che, sull’edizione online del, attacca Aurelio Deadditandolo come responsabile dell’attuale situazione del Napoli. Per quanto tenti di promuovere il contrario, Deè il cattivo di questo spettacolo, campione d’incassi, che va in scena al Napoli. È la figura divisiva che ha gli ultras in sciopero e i giocatori che ignorano i suoi ordini come adolescenti ribelli Il presidente che fa parte del grandedello spettacolo, sostiene Salt, ama evidentemente i drammi ma dovrebbe smettere di vivere in unfantastico perché stauno dei più grandi club della Serie A Ilricapitola la situazione della scorsa settimana, l’ammutinamento dei calciatori. Atteggiamenti che, secondo il quotidiano, non sono nuovi per De. Fece indossare a Inler una ...

mille9ventisei : @napolista doveva dircelo il Daily Mail. pensa te... - napolista : Il Daily Mail: “il meraviglioso mondo di #DeLaurentiis che sta rovinando il #Napoli” Stroncatura del quotidiano in… - adamoprogresso : Usa in svantaggio su Russia e Cina su armi con intelligenza artificiale - Daily Mail: -