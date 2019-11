Addio a Fred Bongusto - : Fonte foto: La PresseAddio a Fred Bongusto 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna A 84 anni si spegne l'artista che ha cantato l'amore e la società italiana

È morto Fred Bongusto - Addio al crooner italiano : addio a Fred Bongusto. La musica italiana perde un altro artista: si è appena diffusa la notizia della morte di Fred Bongusto, molto popolare negli anni Sessanta e Settanta. Il cantante si è spento a 84 anni venerdì 8 novembre, pare fosse malato da tempo. L'Ansa riporta la nota stampa secondo cui «la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto». I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, ...

Fred Bongusto - Addio all'ultimo dei "cantanti confidenziali" : morto il mito di Una rotonda sul mare : Lutto nella musica italiana, è morto Fred Bongusto. Il grande "cantante confidenziale" simbolo degli anni 60 e 70 e autore di successi internazionali come l'indimenticabile Una rotonda sul mare è scomparso a 84 anni a Roma, nella notte tra giovedì e venerdì. A renderlo noto l'ufficio stampa dell'art

È morto Fred Bongusto - Addio al cantante di Una rotonda sul mare : Mondo della musica in lutto. Il cantante Fred Bongusto è deceduto, come fa sapere in una nota l’ufficio stampa,”la notte scorsa, alle 3,30 circa”. Il celebre artista, nato a Campobasso, e il cui nome all’anagrafe era AlFredo Antonio Carlo Buongusto, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso. Da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa ...

È morto Fred Bongusto : Addio al cantante di ‘Una rotonda sul mare’ : È morto il cantante Fred Bongusto. Era una delle voci più amate dagli italiani e, come fa sapere il suo ufficio stampa in una nota, si è spento la notte scorsa, nella sua abitazione a Roma. Fred Buongusto aveva 84 anni ed era malato da tempo. “La notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto”, si legge nel comunicato. Il celebre artista, il cui nome completo era AlFredo Antonio Carlo Buongusto, era nato a ...

Addio a Fred Bongusto - il crooner che fece sognare l’Italia : Aveva 84 anni . Da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto

Addio al cantautore molisano Fred Bongusto : La musica italiana è in lutto per la morte del cantautore Fred Bongusto. L’artista è venuto a mancare a Roma

Addio Luke Perry - com’è morto Fred in Riverdale 4? L’episodio-tributo svela il ruolo di Shannen Doherty : La quarta stagione apre con l'Addio di Fred in Riverdale 4, un episodio-tributo a lungo annunciato, che omaggia Luke Perry, l'attore che lo ha interpretato. Dopo la sua morte, avvenuta lo scorso marzo, la produzione della serie teen ha deciso di ricordarlo in maniera esemplare; nessun recast per il personaggio, ma un episodio interamente dedicato a lui. La première di stagione entra quindi subito nel vivo e svela le cause della morte di Fred in ...

Riverdale 4×01 piange Luke Perry nel promo dell’episodio-tributo che dice Addio a Fred Andrews (video) : Riverdale 4x01 è un episodio già destinato a far commuovere. Nelle ultime ore, la rete americana The CW ha rilasciato il promo che mostra lo straziante funerale di Fred Andrews, un evento che sconvolge tutta la cittadina, in particolare suo figlio Archie. "Non so cosa fare", dice sospirando e in un'altra sequenza: "Il signor Andrews sarà sempre una parte di Riverdale. Ti voglio così tanto bene, papà." In Memoriam renderà omaggio ovviamente a ...

Addio giornate estive : arriva il freddo - termometri giù di 10 gradi : L’autunno si sta facendo attendere, ma il clima per lo più estivo sembra avere i giorni contati. Da giovedì 3 ottobre le temperature scenderanno di circa 10 gradi, con valori massimi di poco inferiori ai 19°C al Nord, non oltre i 20-22°C al Centro e al Sud. Da venerdì torna il bel tempo, e con l’aumento della pressione si avrà un sabato prevalentemente soleggiato, ma lontano dalla calura.Il cambio ...