Pomezia | due sale scommesse multate per lavoratori in nero e minorenni scommettitori

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 7 novembre 2019) Roma – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, impegnati in alcuni controlli nelledi, hanno trovato dueine treintenti a scommettere denaro. I finanzieri sono entrati in azione dopo aver individuato deglimolto giovani in possesso di ricevute delleeffettuate. Entrati nella sala, i militari hanno svolto un’ispezione che ha verificato anche la posizione dei dipendenti, da cui è emersa l’assunzione irregolare per due di essi, nonostante lavorassero dal 2016. Ai titolari dellesono state contestate violazioni amministrative, con sanzioni pecuniarie di oltre 12mila euro per la presenza di minori e di circa 30mila euro per isenza contratto regolare. A queste sanzioni si aggiungerà la sospensione della licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei ...

