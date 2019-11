Ex Ilva | colloquio Conte-Mattarella Il premier incontra i sindacati e gli enti locali

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Le prime 24 ore dei due giorni indicati dalper trovare una soluzione alla crisi dell’che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono state all’insegna degli incontri, politici, sindacali e istituzionali. La Regione Puglia, gli, i: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli ha detto in Aula che ArcelorMittal vinse la gara grazie all’offerta economica, ilGiuseppeha prima avuto uncon il presidente della Repubblica, Sergio, e poi chiamato a raccolta tutti per cercare una via d’uscita da quello che ha definito un “allarme rosso” dopo i diktat della famiglia Mittal per evitare l’addio. Pretese che non si fermano allo scudo penale, ma arrivano al licenziamento della metà dei 10.777 assunti da quando ha messo piede nell’acciaieria di Taranto e negli altri ...

