Leader più graditi | sorpresa Meloni Piace quanto Salvini E Conte

M5s - Appendino : “Problema non è alleanza con Pd ma la destra che ha sempre più consensi. Di Maio? Leadership non in discussione” : “Il punto nostro non è tanto l’alleanza o meno con il Pd ma interrogarsi perché Meloni e Salvini hanno così tanto consenso. Luigi Di Maio? È il leader e non si deve mettere in discussione”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in riferimento al voto delle regionali in Umbria e alle eventuali conseguenze sugli accordi politici tra il Partito democratico e il M5s. L'articolo M5s, Appendino: “Problema non è ...

Sondaggi politici - il M5s supera il Pd - Giuseppe Conte Leader con più fiducia : Un Sondaggio dell'Istituto Ixè per Cartabianca ha registrato i principali movimenti all'interno dell'elettorato dopo una settimana caratterizzata da diversi scontri in merito alla manovra economica del governo. Il M5s sorpassa il Partito Democratico dopo diverse settimane in cui i dem avevano attratto una quota di elettorato maggiore rispetto ai pentastellati.Continua a leggere

Giorgia Meloni : "Chi va con Renzi è irresponsabile. Salvini Leader? Oggi ha più voti - vediamo se la prossima volta vince le primarie" : “Oggi Salvini è, senza timore di smentita, il leader del partito che all’interno della coalizione, prende più voti. Noi del centrodestra abbiamo sempre fatto le primarie e Salvini l’ultima volta ha vinto. La prossima volta, vediamo chi le vince”. Giorgia Meloni interviene a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 all’indomani della manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni e ...

Durissimo scontro Salvini-Conte - il Leader leghista “Mai più bambini rubati alle mamme e ai al papà - al governo chi ha le mani sporche di sangue” - la risposta del Premier “Stia zitto” : Dal palco di Roma Salvini non ha risparmiato nessuno. Davanti a circa 200 mila fan ha attaccato duramente il governo e in particolare il suo Premier, Giuseppe Conte. Matteo Salvini a Roma è stato l’autore di due interventi, il primo d’apertura alla manifestazione del centrodestra unito che ha visto la partecipazione di gente proveniente da tutte le regioni d’Italia e poi di chiusura intorno alle 17. Proprio il suo ultimo intervento è ...

Centrodestra - Berlusconi : “Salvini è il Leader perché prende più voti”. Poi la critica a Carfagna : “Giusto andare in piazza uniti” : Ora Silvio Berlusconi diventa scudiero del Centrodestra unito, tanto da riconoscere la leadership di Matteo Salvini perché “prende più voti” e da tradire un certo fastidio per le dichiarazioni di Mara Carfagna e di chi come la deputata ha invitato a prendere le distanze dalla piazza di sabato per le infiltrazioni neofasciste. “È giusto andare in piazza“, ha detto Berlusconi passeggiando tra gli stand di Eurochocolate, nel ...

Usa - morto il Leader dem Cummings : era uno dei più fermi oppositori di Trump in Congresso : Lutto nel Congresso Usa. È morto a Baltimora all’età di 68 anni il deputato democratico Elijah Cummings. Figlio di una famiglia di mezzadri afroamericana, Cummings era diventato una delle voci più critiche di Donald Trump e attualmente guidava la commissione vigilanza della Camera, una di quelle coinvolte nell'indagine per l'impeachment del presidente.Continua a leggere

Sondaggi Emg Acqua : Salvini più consensi di Conte - fiducia nel Leader leghista al 40 % : Secondo un nuovo Sondaggio politico la Lega sarebbe il primo partito italiano con il 32,7% e Matteo Salvini sarebbe il leader politico che riscuote più consensi, superando anche il premier Giuseppe Conte. Il Sondaggio, effettuato da Emg Acqua per conto della trasmissione tv Agorà, fotografa dunque la situazione dei principali partiti italiani e delle personalità politiche più apprezzate. Salvini il più apprezzato Nonostante la crisi di governo ...

Sondaggi elettorali - boom di Fratelli d’Italia : supera l’8 - 5% - Meloni Leader con più fiducia : L'Atlante politico realizzato per Repubblica mostra le difficoltà del governo e di quasi tutti i partiti, fatta eccezione per Fratelli d'Italia, che guadagna sempre più consensi nei Sondaggi. Inoltre la sua leader, Giorgia Meloni, è la più gradita dagli italiani tra i capi di partito, ed è dietro, in questa graduatoria, solamente al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Continua a leggere

Inter - Godin : “Io Leader? Sono nuovo. Conte come Simeone - ma ora conduco di più la palla” - poi parla di Sensi : “L’Inter ha una grande storia, un club molto organizzato. Ti fa venire voglia di venire ad allenarti per quanto siamo a tuo agio. Questa Inter come l’Atletico del 2014? Siamo all’inizio. L’ho detto perché qui c’è uno spogliatoio sano e affamato che quello di allora. Entrambi Sono costruiti sulla base di due tecnici con molta personalità: Simeone e Conte. E questa Inter è stata costruita intorno a ...

Ultras Juventus - la sfida del Leader dei True Boys : «Voglio vedere chi offenderà più Napoli città» : Sulla pagina fb dei True Boys Juventus, gruppo di tifosi bianconeri il cui leader è un napoletano emigrato in Germania, è comparso un video (del leader appunto) che lancia una sfida ai tifosi juventini del primo anello. Davide Bonavita, questo è il suo nome, è contrario ai cori contro Napoli e il Sud. In questo video fa una differenza tra secondo anello e primo anello dello Stadium. Parla di minacce da parte del primo anello nei confronti del ...

Sondaggi - Salvini è ancora il Leader più amato. Renzi all’ultimo posto nella classifica : Il Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà mostra la classifica dei principali leader politici: al primo posto c'è Matteo Salvini (40%), che scippa il primato conquistato una settimana fa dal presidente del Consiglio Conte. Il leader della Lega è al 40%. Sul podio, al secondo posto, si piazza appunto il premier Conte (39%). Giorgia Meloni, in terza posizione, resta stabile al 29%.Continua a leggere

"Un Leader dall'ego smisurato - convinto di essere più bravo dei compagni - se ne va. Chi è?" : Di scissione in scissione. Nel giorno in cui Matteo Renzi ha ufficializzato l’addio al Pd, Tommaso Paradiso ha annunciato il suo abbandono ai Thegiornalisti. Solo un caso? Non proprio, secondo le ironiche teorie del popolo dei social, che hanno pronosticato per i due un futuro insieme. ”Renzi suonerà la batteria nel nuovo progetto solista di Tommaso Paradiso”, si legge sulla pagina di Hipster Democratici, che rende ...

Sondaggi - un italiano su due boccia il nuovo governo. Ma Conte è il Leader che piace di più. Cala la Lega - cresce il M5s : il Pd è secondo : A un italiano su due non piace il governo Conte 2, ma il presidente del Consiglio, “un uomo solo al comando” senza più i due vicepremier, resta il leader politico più apprezzato. Se si andasse al voto domani la Lega continuerebbe ad arretrare, pur rimanendo il primo partito. secondo resterebbe il Pd, mentre terzo, recuperano voti rispetto ai precedenti Sondaggi, sarebbe il Movimento 5 stelle, con una percentuale che supera il 20 per ...