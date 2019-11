In Cile non si fermano le proteste | terza settimana di scontri

"Pronto a cambiare - ma non mi dimetto" - Pinera risponde ai manifestanti. Continuano le proteste in Cile : Avevano annunciato che ci sarebbe stata una nuova giornata di manifestazioni tra le strade di Santiago del Cile, l’avevano chiamato “super lunedì”, lanciando l’hashtag ”#superlunes” sui social. Doveva essere un nuovo momento di protesta, di richiesta di cambiamento e così è stato, con nuovi scontri con la polizia e fiumi di persone disposte a non mollare fino a quando non vedranno le cose ...

Il Volo a FqMagazine : “Gli haters in dieci anni di carriera? FaCile criticare dietro un computer. In valigia non devono mancare i preservativi”. E scherzano sulla ‘famosa’ fake news… : dieci anni vissuti sulle montagne russe dall’età di 14 anni. Prima in America, l’incontro con i big della musica mondiale, poi l’exploit a Sanremo 2015 e la sfida sul mercato italiano. In mezzo a due milioni di copie di album venduti nel mondo, tour sold out, c’è anche il rovescio della medaglia del successo fatta di haters, critiche e fake news. Il Volo festeggia dieci anni di carriera con l’album celebrativo “10 ...

Paola Caruso scoppia in lacrime a Pomeriggio Cinque : “Non è faCile” : Pomeriggio 5, Paola Caruso si commuove in diretta: “Non so come farò” Paola Caruso è tornata negli studi di Pomeriggio Cinque per avere un confronto con Floriana Messina, che ha recentemente dichiarato di essere stata contattata da Francesco Caserta. Il ragazzo, che non ha ancora riconosciuto il figlio avuto con la showgirl, ci ha provato con l’influencer, ma questa lo ha respinto, consigliandogli di pensare a suo figlio ...

De Laurentiis : “Dopo Calciopoli non è faCile dare fiducia a tutti gli arbitri” : A Radio Kiss Kiss ha parlato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. “Si fa presto a parlar male degli altri e dei colleghi, non voglio vedere in casa degli altri, io mi preoccupo di casa mia e di difendere l’onore dei tifosi, della squadra, dell’allenatore e della società che devono essere rispettati. Quando leggo tanti opinionisti che dicono il tutto e il contrario di tutto, c’è un qualunquismo in giro che è diventato una cosa ...

Monsignor Mogavero : "Salvini? Non credo sia faCile dialogare con lui" : "Non basta brandire rosari e croci per definirsi cattolici". Non usa mezzi termini, Monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del vallo, intervistato dal Corriere della Sera sulla questione dei migranti e dei rapporti dei cattolici con l'ex ministro dell'interno Matteo Salvini. Il cardinal Ruini, che ha lavorato con lui nella Commissione migranti della CEI, ha di recente aperto al dialogo col leader leghista, con cui Mogavero è ...

MotoGp - Danilo Petrucci mastica amaro a Sepang : “un’altra gara diffiCile - nel finale non ho potuto spingere” : Il ternano ha parlato dopo il Gran Premio disputato oggi a Sepang, chiuso con un anonimo nono posto Nono posto finale per Danilo Petrucci nel Gran Premio della Malesia, un risultato alquanto anonimo arrivato dopo essere partito dalla terza fila. Nella classifica iridata, il ternano mantiene la quinta posizione, con un vantaggio di quattro punti su Quartararo. Queste le sue parole al sito ufficiale del team: “è stata un’altra gara ...

Cile - diritti calpestati e vittime nonostante le rassicurazioni del Presidente Pinera : La Rete Europea per il Diritto di Dissenso riporta quotidianamente notizie di soprusi e di maltrattamenti nei confronti dei cittadini Cileni che stanno protestando ormai da diversi giorni; le proteste sono iniziate il 19 ottobre, con una motivazione quasi irrilevante, l'aumento del costo degli autobus, ma si trattava evidentemente della goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sono milioni i cittadini che ogni giorno scendono nelle strade di ...

MotoGp - Viñales felice in Malesia : “passo gara ottimo - ma non sarà faCile battere Quartararo in Qualifica” : Lo spagnolo ha parlato dei risultati ottenuti nelle libere in Malesia, esprimendo il proprio punto di vista Sensazioni positive per Maverick Viñales in Malesia, la prima giornata di libere sorride allo spagnolo sia per quanto riguarda il passo gara che per il time-attack. Alessandro La Rocca /LaPresse Fiducia e tanta determinazione nelle parole del rider della Yamaha ai microfoni di Sky Sport MotoGp, parole che sottolineando l’ottimo ...

Pjanic a Tuttosport : «Incolpare gli arbitri è la strada più faCile. Le grandi squadre non cercano alibi» : Intervista di Pjanic a Tuttosport. Il centrocampista bosniaco parla di Sarri e anche delle polemiche arbitrali. Errori arbitrali? Gli arbitri sbagliano come sbagliamo noi, io le polemiche nemmeno le ascolto più. Quella di incolpare qualcuno è la strada più facile, alla fine le grandi squadre vincono senza cercare alibi, poi gli errori capitano a tutti, a favore o sfavore. «Cerco di fare quello che mi chiede Sarri, di trovare spazio e farmi ...

Formula 1 – Vettel non si nasconde : “nelle nuove regole avrei preferito un nuovo motore. Austin? DiffiCile - ma Ferrari forte” : Sebastian Vettel mantiene i toni bassi in vista della gara di Austin: pista Difficile, ma la Ferrari può far bene. Il pilota tedesco commenta brevemente anche le nuove regole Sebastian Vettel lo conosciamo bene, non è il tipo che si lascia andare a facili entusiasmi prima della gara. In vista di Austin, il copione non cambia. Il Ferrarista attende i primi feedback dalla pista prima di poter trarre le somme in vista del weekend americano. ...

Lazio - a tutto Immobile : “non era faCile farsi carico dell’eredità di Klose. Difetti? Ci manca continuità” : L’attaccante della Lazio ha parlato del suo splendido momento di forma, soffermandosi anche sugli obiettivi stagionali personali e di squadra Dodici gol in dieci partite, un avvio di stagione pazzesco quello di Ciro Immobile, capocannoniere solitario di questa Serie A. L’attaccante napoletano sta trascinando la Lazio con le sue prodezze, permettendole di respirare l’aria dell’alta classifica. Alfredo ...

MotoGp – La Ducati 2020 completamente rivoluzionata? Dall’Igna ammette : “non sveleremo la carena prima - troppo faCile da copiare” : Dall’Igna non si sbilancia: le parole del Direttore Generali Ducati sulla moto del 2020 E’ iniziato il weekend di gara del Gp della Malesia: i piloti hanno risposto alle domande dei giornalisti nella tradizionale conferenza stampa del giovedì e non vedono l’ora di aprire le danze domani con le prime sessioni di prove libere. Alessandro La Rocca/LaPresse Certa del secondo posto di Andrea Dovizioso nella classifica ...

In Cile non si terranno due importanti conferenze internazionali che erano in programma per novembre e dicembre - a causa delle proteste : Il presidente Cileno Sebastián Piñera ha annunciato mercoledì la cancellazione di due importanti conferenze internazionali che avrebbero dovuto tenersi in Cile tra novembre e dicembre: una riunione della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica, organizzazione che promuove la cooperazione economica e il libero scambio

TIM lancia TIM FaCile - il piano base ideale per chi non rinuncia agli SMS : TIM Facile è il nuovo piano base a consumo per i clienti dell'operatore, pensato per chi non vuole rinunciare agli SMS e non vuole pagarli troppo: ecco come si attiva. L'articolo TIM lancia TIM Facile, il piano base ideale per chi non rinuncia agli SMS proviene da TuttoAndroid.