Pescara | ragazzo preso a calci in faccia | Vi dico i nomi degli aggressori

(Di martedì 5 novembre 2019) Luca Sablone Rammaricata la madre: "C'è chi ha visto e non ha fatto nulla per aiutare mio figlio". Il 17enne: "Adesso provo solo tanta rabbia" Un'aggressione brutale quella subita da M.B. anella notte tra sabato e domenica. In via Piave un branco di forse 15 ragazzi l'ha pestato senza pietà. Occhio gonfio e violaceo: questo il risultato del terribile assalto. Il 17enne non riesce a spiegarsi la motivazione per cui possa essere scattata questa azione violenta nei suoi confronti, ma intanto agli uomini della squadra mobile - guidati da Dante Cosentino - ha fornitoelementi utili per tentare di risalire ai colpevoli: "Li conosco. Li ho visti in giro diverse volte". Fondamentali risulteranno anche le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza della zona. Le condizioni Il giovane è stato prontamente ricoverato nell'unità operativa di chirurgia maxillo ...

