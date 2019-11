Lavoro | dal Rdc impatto nullo Due milioni via dal Sud dal 2000

Svimez : "Reddito di cittadinanza allontana dal Lavoro. Dal 2000 via dal Sud in 2 milioni" : Il reddito di cittadinanza è utile, ma aumenta la distanza tra chi lo percepisce e il mercato del lavoro. Quanto all’occupazione, il divario tra Nord e Sud è risalito: per colmarlo, nel Meridione bisognerebbe creare tre milioni di posti di lavoro. C’è poi un dato che evidenzia quanto sia ancora diffusa l’emigrazione dal Sud: dal 2000 hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni di persone. Metà di queste ...

Svimez : il reddito di cittadinanza al Sud allontana le persone dal mercato del Lavoro : I giovani continuano a fuggire, crollano gli investimenti pubblici, continua l’emigrazione ospedaliera verso il Centro Nord. Solo poco più di 3 diplomati e 4 laureati su 10 sono occupati da uno a tre anni dopo aver conseguito il titolo. Prosegue l'abbandono scolastico. Opportunità di crescita dalla bioeconomia

Lavoro - a settembre la disoccupazione risale al 9 - 9% dal 9 - 6% : Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24anni) sale di 1,1 punti percentuali a settembre su agosto

Costretto ad assentarsi dal Lavoro per assistere il figlio malato - i colleghi gli donano le loro ferie : Costretto ad assentarsi dal lavoro per assistere il figlio minorenne malato, ma i colleghi decidono di donare all’uomo le loro ferie. È un’iniziativa di solidarietà quella accaduta nell’azienda “Acciai Speciali Terni” (Ast): azienda, rsu e sindacati hanno infatti firmato un accordo che permette ai dipendenti dell’acciaieria di donare o cedere ore di permessi annui retribuiti o di ferie al ...

Sconfigge due tumori - si licenzia da operaia e si rimette a studiare : "Ora Lavoro in ospedale" : Monica Bergantin, 49 anni, si è diplomata dopo aver scoperto un carcinoma alla mammella: "Mia madre mi interrogava in auto...

Torino - magrebino evade dal carcere durante il permesso di Lavoro : Federico Garau Con una pena da scontare dietro le sbarre delle Vallette fino a dicembre 2021, Otman Mirah non ha più fatto ritorno in cella, risultando ufficialmente un evaso Fuori per un permesso di lavoro, non fa ritorno dietro le sbarre del carcere Lorusso e Cutugno di Torino ed è dichiarato ufficialmente evaso. Si tratta del marocchino di 26 anni Otman Mirah, detenuto dal 26 aprile 2017 dopo aver aggredito un connazionale ed ...

Lavoro - Indeed : "Nuove strategie di recruitment passano dal digitale" : Roma, 24 ott. (Adnkronos/Labitalia) - La trasformazione digitale è una dimensione che pervade le aziende in tutte le sue funzioni e la relazione tra persone e le organizzazioni sta cambiando tutti i modelli di riferimento. Le funzioni hr sono chiamate ad acquisire il ruolo strategico, diventando pot

Call of Duty : Modern Warfare già nelle mani di alcuni giocatori : Activision al Lavoro per rimuovere i video gameplay dalla rete : Activision sta lavorando per eliminare il materiale gameplay di Call of Duty: Modern Warfare da Internet, mentre copie del gioco stanno arrivando ai clienti prima della data di uscita ufficiale.Durante il fine settimana era stato riferito di come la community di Call of Duty si stava preparando agli spoiler sulla campagna dopo che alcune copie di Modern Warfare erano già nelle mani di qualcuno.Ora, a pochissima distanza dall'uscita ufficiale del ...

Assegno divorzile - non è dovuto se l'ex moglie si licenzia dal Lavoro : l'ex moglie di giovane età che, nonostante abbia un lavoro fisso che le consente di godere di una idonea indipendenza economica, decide autonomamente di licenziarsi in quanto conta di percepire l'Assegno divorzile da parte dell'ex marito, perde tale diritto se si prova che il licenziamento è stato causato da una sua scelta volontaria. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha emesso ...

Guendalina Canessa - shopping da 14mila euro in 15 minuti : ‘Se Lavoro spendo tutto’ : I vip hanno le mani bucate e molto spesso amano darsi allo shopping più sfrenato. È questo il caso di Guendalina Canessa protagonista di un servizio mandato in onda a Pomeriggio Cinque martedì 22 ottobre. Le telecamere del talk pomeridiano di Barbara d’Urso seguono la ex gieffina durante una sessione di acquisti e il risultato è sconvolgente. La Canessa si aggira estasiata tra borse, scarpe e cappottini leopardati e incurante dei prezzi si ...

Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista : "Lavoro e affetti a gonfie vele - non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA) : Bagno di folla a Roma per Mara Venier stilista: "Lavoro e affetti a gonfie vele, non potrei chiedere di più dalla vita" (VIDEOINTERVISTA)

Perché questa foto di un’infermiera esausta dopo il turno di Lavoro in ospedale è diventata virale : Laura McIntyre ha fatto una foto alla sorella Caty, distrutta dopo un turno di lavoro in ospedale e l'ha postata sui social. Il post ha raccolto oltre 70mila like e 100mila condivisioni. Il motivo è nel messaggio che la donna ha associato allo scatto. "Possiamo rinunciarci alle infermiere anche solo per un minuto?".Continua a leggere

Piazza San Carlo - la Digos indaga sui turni di Lavoro degli ospedali : La Digos indaga sui turni di lavoro negli ospedali, la notte della tragedia di Piazza San Carlo, tra il 3 e il 4 giugno 2017. In particolare, gli inquirenti vogliono accertare se la diagnosi sbagliata che portò alla morte Marisa Amato possa essere addebitata ai turni di lavoro eccezionali a causa dell’emergenza senza precedenti. La notizia è sul Corriere Torino. Il caso: Marisa Amato Marisa Amato, 65 anni, tra i feriti di quella notte, fu ...

Bicocca - a un anno dal dottorato 86% trova Lavoro : Roma, 14 ott. – (AdnKronos) – A un anno dall’acquisizione del titolo di dottorato, lavora quasi l’86 per cento dei dottori di ricerca dell’Università di Milano-Bicocca che hanno conseguito il titolo nel 2017. Meglio del dato nazionale che si ferma all’84 per cento. Lo rivela l’indagine occupazionale sui dottorati di ricerca dell’Ateneo presentata oggi durante il workshop ‘dottorato e ...