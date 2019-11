Gholuam a Le Buteur | ”Ho accusato un problema muscolare | non è nulla di grave”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 4 novembre 2019) Ghoulam: houn, non èdi grave. Nazionale? Per convincere il ct devo ritrovare continuità nel Napoli GHOULAM NAPOLI INFORTUNIO – Faouzi Ghoulam, esterno sinistro del Napoli, è tornato a parlare sul quotidiano algerino ‘Le’. Ghoulam ha saltato le ultime quattro gare del campionato con la squadra azzurra. Probabilmente verrà escluso anche in occasione di Napoli-Salisburgo di domani. Rinuncia alla Coppa d’Africa “Non è stato facile per me dire di no all’Algeria – ha raccontato il mancino – ma in quel momento avevo bisogno di lavorare sul mio fisico e potenziare i muscoli. Non mi sentivo in grado di competere a quei livelli”. In Algeria c’è stata molta polemica per la decisione di Ghoulam di non comunicare la scelta prima delle convocazioni di Belmadi. “Ho aspettato il momento giusto per ufficializzare la mia scelta – ha detto il terzino ...