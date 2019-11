Renzi mette in dubbio Conte | «Ma a chi importa il suo destino? Io evito autogol»

Governo - M5s contro Renzi : “Non c’è futuro per questa legislatura se qualcuno mette in discussione Conte” : Mentre il Pd difende la tassa sulla plastica in manovra dagli attacchi di Matteo Renzi, i 5 stelle se la prendono con l’ex premier che, intervistato dal Messaggero, ha detto la “legislatura andrà avanti con o senza Conte”. “Lo vogliamo dire chiaramente”, si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle, “non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente ...

Ultimi sondaggi politico elettorali oggi - la Lega inarrestabile - Salvini mette il turbo - salgono la Meloni e Renzi - caduta libera per Di Maio e il Pd : I sondaggi proposti da Corrado Formigli alla trasmissione PiazzaPulita dimostrano ancora una volta che l’avanzata della Lega e di Matteo Salvini sembra essere inarrestabile. Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti su La7 il 24 ottobre la Lega ha raggiunto nuovamente i valori di prima della crisi governo ed è attualmente al 33,2%. Un Salvini che ha messo il turbo nelle preferenze degli italiani. Un terzo degli italiani condividono le ...

Flavio Briatore : "Matteo Renzi e Matteo Salvini li metterei in squadra. Luigi Di Maio invece..." : Flavio Briatore vorrebbe vedere insieme al governo i due Matteo, Salvini e Renzi. Il primo, leader della Lega, "parla alla pancia della gente ma poi ha fatto una gran cazz***. Dio sa come ha fatto a farla, perché era incredibile sotto agosto chiamare gli elettori alle urne. Non si capisce cosa sia s

Lega - Garavaglia : “Voti di Renzi a futuro governo di centrodestra? Non è affidabilissimo - chi si mette con lui ha la garanzia che ‘dura minga’” : “Voti di Italia Viva a un ipotetico governo di centrodestra? Se proprio manca qualche voto, ci si parla”. Risponde così il deputato della Lega Massimo Garavaglia a uno scenario prospettato dalla giornalista Maria Latella, durante la trasmissione “24 Mattino”, su Radio24. E, citando un celebre Carosello interpretato da Ernesto Calindri e da Franco Volpi nel 1957, aggiunge ironicamente: “Però diciamo che Renzi non è ...

Matteo Renzi - il piano per un nuovo ribaltone. Nome clamoroso : chi vuole mettere al posto di Conte : Il "presidente europeista" obiettivo dichiarato da Matteo Renzi per questa legislatura potrebbe portare a un clamoroso ribaltone a Palazzo Chigi. Con un colpo di teatro assai simile a quello che ha portato all'alleanza con il M5s, l'ex segretario del Pd oggi leader di Italia Viva dal palco della Leo

Pensioni - Q100 - Renzi contro la misura : 'Mettere 20 miliardi in 3 anni è un errore' : "Quota 100 è un tema complesso, per me mettere 20 miliardi di euro in tre anni per 120 mila persone è un errore, quindi presenteremo un emendamento": ad affermarlo il senatore di Italia Viva Matteo Renzi dimostrandosi ancora una volta contrario al sistema del pensionamento anticipato introdotto nel decretone dello scorso gennaio. L'idea di Iv, infatti, consisteva nell'eliminazione totale della misura visto che, a parer loro, crea iniquità e non ...

Perché alla Leopolda Renzi scommette su Isabella Conti come nuova Boschi : Roma. Matteo Renzi la chiama “la nuova Boschi”, per la felicità - si fa per dire - di quella originale: Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, rieletta con l’80 per cento, che da pochi giorni ha dato l’addio al Pd per passare a Italia Viva, sarà la madrina della nuova edizione della Leopo

Governo - Franceschini : “Ingiusto mettere Salvini e Renzi sullo stesso piano. Grillo? Da lui parole importanti per nascita esecutivo” : “Renzi e Salvini? Non hanno niente in comune, se non il nome Matteo. Non si possono mettere sullo stesso piano. E’ politicamente e umanamente ingiusto“. Sono le parole del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ospite de“L’aria che tira”, su La7, a proposito del confronto tra i due politici a “Porta a Porta”. E spiega: “Uno è un avversario politico molto distante per valori e ...

Porta a Porta - Matteo Renzi ammette : "Avevamo due alternative - abbiamo scelto un'operazione di palazzo" : Matteo Renzi, ospite a Porta a Porta, ammette faccia a faccia con Matteo Salvini che il nuovo governo è frutto di una manovra di palazzo: "Avevamo due alternative: accettare il diktat del Papeete o fare un'operazione di palazzo, sì. un'operazione machiavellica. Ma se fossimo andati a votare adesso,

Governo : Renzi - ‘Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente e sono 27 anni che fa politica”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.L'articolo Governo: Renzi, ‘Salvini promette tutto a tutti ma non ha mai portato a casa niente’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Quota 100 e lavoro - è lite : la morsa di M5S e Renzi mette in difficoltà il Pd : Alla stretta finale ognuno tenta di alzare la sua bandierina intestandosi ciò che è stato inserito nella manovra di bilancio, che questa sera dovrebbe andare in consiglio dei ministri,...

Italia viva di Renzi contro Quota 100 : «Stop totale - mancano le risorse» Salvini : «Follia - non lo permetteremo» : Marattin: «Si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, rendiamo strutturale l’Ape social»