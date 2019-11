Griglia di partenza F1 | GP Usa 2019 | risultato e classifica qualifiche Bottas in pole

Griglia di partenza F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica qualifiche : La Griglia di partenza del GP Usa 2019 1 Charles LECLERC Ferrari1:32.760 4 2 Sebastian VETTEL Ferrari+0.022 3 3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.138 2 4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.285 3 5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.360 3 6 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.400 3 7 Lando NORRIS McLaren+0.556 4 8 Carlos SAINZ McLaren+0.662 3 9 Daniel RICCIARDO Renault+0.848 4 10 Pierre GASLY Toro Rosso+0.955 4 11 Nico HULKENBERG Renault+1.055 4 12 Kevin MAGNUSSEN ...

MotoGp – Quinta pole stagionale per Quartararo - Marquez parte da lontano : la Griglia di partenza del Gp della Malesia : Fabio Quartararo in pole position al Gp della Malesia: la griglia di partenza della gara di Sepang Quinta pole position stagionale per Fabio Quartararo: il francese del team Petronas ha chiuso le qualifiche del Gp della Malesia al primo posto, regalando una grande gioia al suo team nel Gp di casa. Quartararo ha beffato sul finale Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Una caduta ha rovinato le qualifiche di Marc Marquez, che partirà domani ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Malesia 2019 : risultato e classifica qualifiche : Oggi sabato 2 novembre si sono disputate le qualifiche del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani e si è assegnata la pole position, grandissima battaglia tra tutti i protagonisti e lotta serrata tra i centauri: Marc Marquez, Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli non si sono ...

Formula 1 - niente mini-race per definire la Griglia di partenza : Ross Brawn non nasconde la sua frustrazione : L’ex dt della Ferrari ha espresso il suo punto di vista sul ‘no’ delle scuderie di Formula 1 alla mini-race che avrebbe dovuto sostituire le Qualifiche del sabato L’ipotesi era stata avanzata negli scorsi mesi, e prevedeva una gara sprint a griglia invertita per definire l’ordine di partenza del Gran Premio, sostituendo le attuali Qualifiche. Photo4/LaPresse Un format che non ha convinto le scuderie, che si ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2019 : risultato e classifica qualifiche : A Phillip Island si sono disputate le qualifiche del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Si è definita la Griglia di partenza della gara che scatterà alle ore 05.00 italiane, è andata in scena una lotta serratissima per la conquista della pole position. Marc Marquez, Maverick Vinales, Fabio Quartararo si sono affrontati a viso aperto mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi hanno faticato. Di seguito la Griglia di ...

F1 - GP Messico 2019 : la nuova Griglia di partenza dopo la penalità a Verstappen. Leclerc in pole position - Vettel 2° : prima fila Ferrari! : Charles Leclerc scatterà dalla pole position in occasione del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà domenica 27 ottobre sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il monegasco partirà davanti a tutti grazie alla penalità di tre posizioni inflitta a Max Verstappen che non ha alzato il piede dall’acceleratore in regime di bandiera gialla per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche. prima fila tutta ...

Formula 1 – Verstappen penalizzato - prima fila Ferrari : la Griglia di partenza del Gp del Messico : Max Verstappen fa la pole ma viene penalizzato, prima fila tutta Ferrari: la griglia di partenza del Gp del Messico Max Verstappen in pole position, anzi no. Il pilota della Red Bull chiude davanti a tutti le qualifiche del Gp del Messico ma viene penalizzato nel post gara per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente occorso a Valtteri Bottas. Ne beneficia chi si è comportato ...

Griglia di partenza F1 - GP Messico 2019 : risultato e classifica qualifiche. Verstappen in pole position davanti a Leclerc e Vettel : Max Verstappen ha conquistato la pole position del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. L’olandese della Red Bull ha stampato un giro spaziale e domani scatterà davanti a tutti sul tracciato in cui ha già vinto due gare. Alle sue spalle partirà Charles Leclerc con la Ferrari, ad aprire la seconda fila sarà l’altra Rossa di Sebastian Vettel accanto a Lewis Hamilton con la Mercedes. Di seguito la Griglia di partenza del GP del ...

