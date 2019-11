Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Su Libero Vittorioindirizza a Carlouna lettera aperta in cui, in pratica, definisce le sue proteste di mercoledì contro il rigore non assegnato a Llorente un piagnisteo dettato dalla reazione degli spalti.inizia con lo scusarsi se si immischia in questioni calcistiche che non gli sono familiari. Dichiara la sua fede atalantina come bergamasco di nascita. Ricorda i gloriosi trascorsi dell’allenatore del Napoli sia da calciatore che da allenatore, e il fatto che si sia sempre distinto “per signorilità e produttività” in veste di tecnico. Poi definisce il suo atteggiamento in occasione di Napoli-Atalanta “stravagante”. Si dice “stupito e amareggiato per le sue reazioni scomposte” Il contatto tra Llorente e Kjaer, scrive, è stato chiarissimo. Llorente ha “inavvertitamente, forse” colpito con una gomitata il ...

napolista : #Feltri: “Reazione scomposta di #Ancelotti. Con il suo piagnucolio si è accodato all’isterismo dei tifosi e di… -