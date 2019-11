Caffè Greco, denuncia per odio razziale

L'Ospedale Israelitico di Roma,proprietario delle mura dello storico Caffé, "sta raccogliendo i contenuti di alcuni post dai toni antisemiti,apparsi sulla pagina Facebook del locale, per presentareper istigazione all'". Lo afferma Bruno Sed, presidente dell'Ospedale Israelitico. "Ovviamente ci dissociamo da qualsiasi commento dai toni antisemiti. Purtroppo non controlliamo ogni commento, ma lo faremo", dice il legale rappresentante del, Pellegrini.(Di venerdì 1 novembre 2019)