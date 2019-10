Trasformazione tecnologica | gli impatti dell’Intelligenza Artificiale e della Blockchain

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il 23% delle fonti analizzate sostiene che l’Intelligenzaavrà un impatto notevole a livello di risorse, ad esempio riducendo l’errore umano, gli infortuni sul lavoro e aumentando la produttività: molti compiti fisici verranno sostituiti dai robot e dalle macchine intelligenti, creando i cosiddetti lavori “aumentati”. Anche laimpatterà le risorse in maniera importante (13% delle fonti analizzate), permettendo di tracciare la proprietà degli asset in tempo reale, aumentando la trasparenza delle transizioni e l’affidabilità delle informazioni scambiate tra due o più parti. È quanto emerge dalla ricerca scientifica “Glisui modelli di business” che sarà presentata il 15 e il 16 novembre durante la quinta edizione dello Strategy Innovation Forum (SIF), think tank dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in ...

