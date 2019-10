Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) La Gazzetta ricorda Vincenzo. Domani saranno 40 anni da quel terribile 28 ottobre 1979, quando, allo Stadio Olimpico, il tifoso laziale, allora 33enne, fu ucciso mentre sedeva in Curva Nord in attesa che iniziasse il derby. Il razzo lanciato dalla Sudnista dalle mani del diciottenne Giovanni Fiorillo lo centrò in pieno viso. Pochi giorni fa Sky ha dedicato auno speciale firmato da Matteo Marani. A parlare, allora come oggi, è ilGabriele, papà della piccola Giulia, sette anni, che ha imparato a conoscere il nonno guardando sventolare, allo stadio, le bandiere dedicate a lui. Da quel giorno, per Giulia, è stato amore a prima vista, scrive la Gazzetta. Suo padre Gabriele all’epoca aveva solo 9 anni. Ricorda quel terribile giorno. «Quel giorno mi mandarono dai vicini, ero con loro in macchina, quando appoggiai la testa sul finestrino e per la prima ...

Dalla_SerieA : Scomparsa Paparelli, il figlio: 'Ricordo vivo, ma è un dolore che non passa' - - napolista : Il figlio di Paparelli: giro Roma con una bomboletta per cancellare le scritte su mio padre Quarant’anni fa, al de… - vita_felicetto : RT @tommandrea: Ho visto la puntata di @matteomarani su Vincenzo #Paparelli ed ho pianto ogni qual volta il figlio Gabriele ha parlato. D… -