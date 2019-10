“Non ti amo più? Non riesco…” Serena Enardu e Pago | face to face dopo Temptation E tra

Mistero a Pirri - 32enne trovato morto nella sua edicola : “Non sappiamo cosa sia successo” : Giallo a Pirri, in provincia di Cagliari dove il cadavere di un uomo di 32 anni è stato trovato nell'edicola dove lavorava in via Barracca Manna. Sono stati i suoi familiari a lanciare l'allarme, non vedendolo rincasare. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 lo hanno trovato riverso sul pavimento dell'antibagno privo di sensi. Disposta l'autopsia: da chiarire le cause del decesso.Continua a leggere

Delrio : “Non sarà il Pd a staccare la spina al governo - non giochiamo con il futuro degli italiani” : "Chiunque facesse cadere il governo per motivi di calcolo politicante o per trame di palazzo, come purtroppo in questa storia della Repubblica è accaduto troppe volte, se ne assumerebbe la responsabilità davanti agli italiani": così Graziano Delrio assicura sull'affidabilità del Pd. Per quanto riguarda le fuoriuscite dal partito verso Italia Viva di Matteo Renzi, il capogruppo dem alla Camera è fermo: "Il partito resisterà".Continua a leggere

Formula 1 - Vettel vola basso : “Non è detto che siamo favoriti. Digiuno in Messico? Proveremo a spezzarlo” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio del Messico, appuntamento in cui la Ferrari non può fallire La Ferrari sbarca in Messico con tanta voglia di vincere, provando a riscattare le delusioni incassate a Sochi e in Giappone, dove solo la sfortuna ha privato il Cavallino della vittoria. Sebastian Vettel ha intenzione di tornare a salire sul gradino più alto del podio, bissando così il trionfo di ...

MotoGp - Lorenzo stufo delle voci di corridoio : “Non so cosa dire - ormai siamo circondati” : Il pilota spagnolo ha parlato del suo futuro anche alla vigilia del fine settimana australiano, sottolineando di essere stufo delle voci di un suo addio alla Honda Non è certamente una stagione facile per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti continua a faticare in sella alla sua Honda, spingendo i critici ad alimentare le voci di un suo possibile addio alla HRC al termine di questo Mondiale. AFP/LaPresse voci seccamente smentite anche ...

Marotta su Icardi : “Non avevamo dubbi sulle sue qualità - abbiamo scelto di cambiare” : Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky prima della gara di Champions dell’Inter contro il Borussia Dortmund “L’approccio è sempre lo stesso vogliamo fare molto bene poi dipende anche dall’avversario. Questo è un avversario molto ostico. E normale che nella nostra cornice di pubblico abbiamo un vantaggio ma il giudice unico e il campo” Prendere un campione del Borussia è impossibile “Da anni il Borussia fa una ...

La famiglia più numerosa d’Europa si allarga - in arrivo il figlio numero 22 : “Non ci fermiamo” : La famiglia Redford si allarga: mamma Sue e papà Noel di Morecambe, un paesino del Lancashire, in Inghilterra, hanno annunciato l'arrivo del figlio numero 22 in un video pubblicato sul loro canale YouTube, nonostante avessero promesso un anno fa di fermarsi: "Nascerà ad aprile e speriamo sia un maschio".Continua a leggere

Un posto al sole - Devenuto e Serena Rossi sposi? Lei : “Non riusciamo” : Un posto al sole: Serena Rossi e Davide Devenuto si sposano dopo il suo addio alla soap? Serena Rossi e Davide Devenuto formano una delle coppie più belle e affiatate del piccolo schermo. I due attori stanno insieme da circa dieci anni e hanno un bambino di tre anni, Diego. A quando le nozze? Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Serena Rossi ha dichiarato: “Prima o poi ci sposeremo. Ma ci sono tante cose da organizzare in questo ...

Nicola Zingaretti : “Non voglio andare al voto - ma restiamo al governo solo finché è utile al Paese” : "Non dobbiamo lasciare che il surplus di polemiche metta in discussione la credibilità del governo. Il famoso futuro migliore non si garantisce con le chiacchiere, ma con i fatti", commenta il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in merito alla manovra e alle tensioni interne alla coalizione giallorossa.Continua a leggere

Inter-Borussia Dortmund - Conte : “Non dobbiamo concedere ripartenze. Lukaku? Si è integrato bene” : INTER BORUSSIA Dortmund Conte- Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter-Borussia Dortmund, ha colto l’occasione per evidenziare l’imminente sfida di Champions League, con nerazzurri chiamati alla vittoria per tenere vive le speranze del sogno europeo. Sul match di domani: “Basterà ripetere la gara contro il Barcellona? Questo non lo so, […] L'articolo Inter-Borussia Dortmund, ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “Non abbiamo speranze di battere le Ferrari” : Lewis Hamilton e il titolo mondiale a un passo. Il britannico della Mercedes arriva al prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1 con un tesoretto importante sul secondo della graduatoria iridata: 64 punti sul finlandese Valtteri Bottas (compagno di squadra). Le Frecce d’Argento, dopo aver festeggiato a Suzuka (Giappone) il titolo costruttori, hanno grandi chance di chiudere la partita con il “Re Nero” (clicca qui per tutte ...

Manovra - Conte : “Non ho subito nessun ricatto - non ho fatto passi indietro. Anzi - andiamo avanti” : "Forniremo tutti i chiarimenti a Bruxelles, non siamo preoccupati", commenta Giuseppe Conte, definendo doverosa l'interazione con Bruxelles dopo la lettera della Commissione europea. Il presidente del Consiglio non sembra preoccupato nemmeno sul fronte interno, dove un'intesa sulla Manovra è stata raggiunta solo in seguito a una settimana di tensione. E con Luigi di Maio?: "I toni non sono mai stati particolari".Continua a leggere

