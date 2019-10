Roma defraudata contro il Borussia | l’arbitro regala un rigore agli ospiti in pieno

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019)– Terza giornata del Gruppo J di Europa League, all’Olimpico scendono in campo ladi Paulo Fonseca e ilMoenchengladbach di Marco Rose. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento con numerosi assenti: su tutti Under, Mkhitaryan, Cristante e Pellegrini nei giallorossi, Raffael, Plea e Ginter nei tedeschi. Partita ben giocata dalla, che riesce a fare di necessità virtù tenendo testa ad una squadra in forma come il: buon ritmo e buon palleggio, creato anche un buon numero di palle goal, poi non sfruttate. Incredibile, nonché inaccettabile, l’errore commesso dall’arbitro al 94′, che consegnail pareggio.: unadecimata tiene testa ai tedeschi Prima occasione dei padroni di casa, che dopo pochi minuti hanno una buona occasione sul destro di Kluivert, con il pallone che viene deviato in ...