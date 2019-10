Legge Salva Mare approvata alla Camera | 242 a favore | si astengono Lega | Fi e FdI Costa

Legge Salvamare in discussione alla Camera : così i pescatori potranno recuperare rifiuti senza pagare i costi di smaltimento : alla Camera è in discussione in queste ore il Ddl Salva mare che dovrebbe consentire ai pescatori di portare e conferire a terra i rifiuti che recuperano in mare, senza doverne sostenere i costi di smaltimento, come invece avviene oggi. Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2019 e firmato dal ministro dell’ambiente Sergio Costa, aveva subìto una battuta d’arresto causata dalla crisi di governo. Dopo un ampio ciclo di ...

Legge di Bilancio - divisioni in maggioranza : slitta consiglio dei ministri. Pd : “Da M5s no ad aumento degli stipendi per salvare Quota 100” : consiglio dei ministri slittato per divisioni nella maggioranza di governo. Quello che nel tardo pomeriggio sembrava essere solo un retroscena, in serata è diventato ufficialità grazie alle dichiarazioni dei rappresentanti Cgil, Cisl e Uil, che al termine dell’incontro al Mef sulla manovra hanno prima ribadito che “Quota 100 non si tocca”, per poi ammettere candidamente che sul punto “il Governo è ancora diviso e sta ...

Ex Ilva - la Consulta non si esprime sulla incostituzionalità del salva-acciaieria : la Legge è cambiata - atti tornano al giudice di Taranto : La Consulta restituisce gli atti al giudice per le indagini preliminari di Taranto che aveva chiesto di valutare l’incostituzionalità del decreto Salva-Ilva. La legge è cambiata, spiega la Corte Costituzionale, e quindi al termine della camera di consiglio non è arrivata alcuna decisione. Adesso toccherà nuovamente al gip jonico, considerato che nel frattempo il legislatore è intervenuto due volte per modificare la norma, valutare se ...

La Legge Salvamare sulle bottiglie di plastica arriva in Parlamento : L'Italia fa sul serio nella lotta alla plastica in mare. Il testo della legge Salvamare è stato ieri approvato dalla Commissione Ambiente presso la Camera dei Deputati, che significa semaforo verde per il passaggio al vaglio dell'Aula. L'iter è stato rilanciato dopo la trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento che puntava a eliminare la norma che obbligava i produttori di bottiglie in plastica riciclata ...

Romano Prodi e il salvataggio de L'Unità : la Legge che ci condanna a pagare 81 - 6 milioni : Siamo condannati a pagare anche i debiti della sinistra. Tremila e duecento immobili pesano sul groppone di Palazzo Chigi, o meglio, 81,6 milioni gravano sugli italiani. Lo scandalo - ricorda Il Giornale - parte proprio dai numerosi stabili, dati in garanzia dai Democratici di sinistra e utili ad as

I seggiolini salvavita sono in arrivo ma per applicare la Legge non c'è fretta : Cristina Bassi Il Consiglio di Stato dà il via libera al decreto attuativo per imporre l'obbligo entro ottobre. Ma sui tempi non c'è certezza Milano Il Consiglio di Stato ha dato il via libera (con osservazioni) al decreto attuativo indispensabile per l'applicazione dell'obbligo dei seggiolini anti abbandono per i bimbi in auto. È successo nella seduta di giovedì: dall'approvazione della legge numero 117 del 2018 è trascorso un anno. ...

Fridays for Future : un milione in piazza. Di Maio : "Presto decreto Clima e Legge Salvamare" : Il terzo sciopero per il Clima promosso dal movimento Fridays for Future ideato dall'attivista svedese Greta Thunberg sta avendo un grande successo e in tutta Italia hanno aderito oltre 180 città per un totale di circa un milione di persone (secondo gli organizzatori), per lo più studenti, scesi in piazza per attirare l'attenzione sul tema del Clima nell'ultimo giorno della Settimana per il Clima. La stessa Greta è rimasta ...

Fridays for Future : un milione in piazza<br> Di Maio : "Decreto Clima e Legge Salvamare" : Il terzo sciopero per il Clima promosso dal movimento Fridays for Future ideato dall'attivista svedese Greta Thunberg sta avendo un grande successo e in tutta Italia hanno aderito oltre 180 città per un totale di circa un milione di persone (secondo gli organizzatori), per lo più studenti, scesi in piazza per attirare l'attenzione sul tema del Clima nell'ultimo giorno della Settimana per il Clima. La stessa Greta è rimasta ...

Catania - ministro De Micheli annuncia : “Presto operativa Legge per seggiolini salva-bebè” : Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, dopo la tragedia del bimbo morto a Catania per essere stato lasciato da solo in auto, assicura che la legge sui dispositivi anti-abbandono sarà presto operativa. De Micheli spiega che nei prossimi giorni si esprimerà il Consiglio di Stato e poi la norma sui seggiolini salva-bebè entrerà in vigore.Continua a leggere