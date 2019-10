Lazio sconfitta 2-1 dal Celtic | Europa League a rischio

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019)2-1 dal– È la solita storia. Una grandenel primo tempo, in vantaggio con un gran gol di Lazzari, e la solita Lazietta nel secondo, quando gli scozzesi delhanno accelerato. I biancazzurri hanno dominato per tutto il primo tempo, nonostante qualche pericolosa incertezza in difesa, con Bastos in giornata no. Hanno raggiunto il vantaggio con Lazzari, il più veloce, il più deciso. Poi, nella ripresa, forse convinti di aver vinto la gara, non sono stati capaci di reagire all’accelerazione degli avversari. E così, al gol di Lazzari al 40’, ilha prima pareggiato con un tiro improvviso di Christie lasciato solo in area al 67’. Chi doveva contrastarlo s’era nel frattempo addormentato. Poi, nonostante l’ingresso di Immobile per Correa, autore di un gran tiro finito sul palo, e nonostante la sostituzione di Jony con ...

danimagli : Una sconfitta ingiusta, immeritata. La Lazio surclassa e domina il Celtic e perde. Di solito nn sono segnali buoni… - SMSNEWSOFFICIAL : EUROPA LEAGUE: La Roma pareggia con il Borussia Moenchengladbach, Lazio sconfitta dal Celtic Glasgow - sportface2016 : #CelticLazio Le parole di #Inzaghi dopo la sconfitta in Scozia nella terza giornata di #EuropaLeague -