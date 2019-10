Ho trovato una coppia in apparenza ferita e vulnerabile | parla l' autore del documentario

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Distanza di qualche giorno dalla messa in onda delsul principe Harry e su Meghan Markle che ha scatenato la polemica nel Regno Unito, are è il giornalista che l'ha curato e realizzato e che è stato con loro durante il viaggio in Sudafrica. Tom Bradby ha rilasciato un'intervista per Good Morning America davanti a Buckingham Palace, spiegando com'è nato il video che sta facendore tutto il mondo.Tom Bradby ha affrontato con i duchi del Sussex numerosi argomenti, alcuni dei quali anche piuttosto delicati, come la salute mentale e le pressioni dei media sulla. Sia Harry che Meghan sono apparsi piuttosto scossi durante l'intera produzione del video, tanto da creare allarmismo a corte. Il principe William ha notato una certa fragilità nel fratello e con il padre condivide la paura che il duca del Sussex possa seguire le orme della madre, che va oltre il ...

romeoagresti : #Sarri: “Se mi vesto sempre uguale per scaramanzia? Spero che questa roba me la cambino o che almeno me la lavino.… - gennaromigliore : La differenzia tra la piazza di Salvini e la Leopolda di #ItaliaViva è che da lui hanno trovato casa movimenti estr… - fattoquotidiano : Lampedusa, trovato il barcone di migranti naufragato il 7 ottobre: attorno 12 cadaveri, anche una donna abbracciata… -