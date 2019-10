Nilufar Addati | ex U&D | in un' intervista taglia corto su Mazzocchi | ' Rapporti civili'

Nilufar Addati scambia cuori col fratello di Giordano - Nicole beccata con Andrea Damante : Tra le coppie più chiacchierate delle ultime edizioni di Uomini e donne vi è sicuramente quella composta da Nilufar e Giordano, i quali ormai da un bel po' di tempo si sono detti addio e hanno scelto di voltare definitivamente pagina. I due, però, pare che siano rimasti in buoni rapporti dato che sono stati beccati più volte assieme e in queste ore l'ex tronista ha anche commentato un post del fratello del suo ex fidanzato. Riflettori ben ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi - ex U&D - avvistati di nuovo insieme a Milano : Non accennano a placarsi i gossip su due ex protagonisti di Uomini e Donne che sembra si stiano pian piano riavvicinando: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Da un mese a questa parte, infatti, la napoletana e l'ex compagno sono stati avvistati uno accanto all'altra in più occasioni, l'ultima qualche ora fa: è la città di Milano a fare da scenario a quello che sembra essere un possibile ed attesissimo ritorno di fiamma. Nilufar e Giordano ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi - ex U&D - insieme a Milano : i fan sognano un ritorno : Sono bastate un paio di foto rubate a riaccendere il gossip su una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate a Uomini e Donne. Si sta parlando di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati che l'altro ieri, 12 settembre, sono stati beccati insieme a Milano da alcuni curiosi. I due ex fidanzati erano in compagnia di amici e non si sono risparmiati dallo scambiarsi qualche chiacchiera: gli irriducibili sostenitori dei "Gilufar", dopo questi ...

Nilufar Addati - red carpet a Venezia : commento e ringraziamenti speciali : Nilufar Addati ha sfilato sul red carpet a Venezia. Le sue prime parole e ringraziamenti speciali Oggi la bellissima Nilufar Addati è arrivata in laguna. Stamattina è scesa dalla barchetta che l’ha accompagnata a Venezia splendida come sempre sfoggiando, inoltre, una gran classe. Insomma, Nilufar sembrava una vera e propria diva. La sua giornata tanto […] L'articolo Nilufar Addati, red carpet a Venezia: commento e ringraziamenti ...

Nilufar Addati attaccata sul web per la vacanza in barca : L'ex tronista di Uomini e donne, Nilufar Addati, ha risposto a chi ha riportato sul suo profilo Instagram delle critiche rivolte all'intera categoria dei tronisti. Nilufar Addati, una delle ex protagoniste di Uomini e donne più chiacchierate in rete, è finita nel mirino delle critiche social, dopo aver reso noto di aver trascorso una vacanza all'insegna del sano relax in barca.\\ Nello specifico, Nilufar ha fatto sapere di essere a ...

Nilufar Addati di Uomini e Donne in ospedale... ecco come sta : Solo qualche giorno fa Nilufar Addati finiva al centro del gossip per uno scatto a dir poco sensuale. La ex tronista ha condiviso una foto che la ritrae su una terrazza di Parigi con indosso solo un basco nero. Le unghie bianche e il rossetto rosso a contrasto, il gomito a coprile il seno nudo e il tatuaggio in vista sul fianco. Una foto nell’insieme bella, artistica e affatto volgare che ha chiaramente scatenato i suoi tanti follower. Ma oggi ...