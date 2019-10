Isareale | Netanyahu rinuncia a formare un nuovo governo La palla passa a Gantz

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il premier israeliano Benyaminha annunciato che rimette il mandato diilnelle mani del presidente Reuven Rivlin. È la seconda volta in sei mesi che il leader del Likud - che oggi ha compiuto 70 anni - non riesce ailaveva ricevuto l’incarico da Rivlin lo scorso 25 settembre e dopodomani sarebbe scaduto il termine. Ora presidente israeliano Reuven Rivlin intende “trasferire il mandato peril, il più presto possibile, al presidente di Blu-Bianco Bennye di affidargli 28 giorni di tempo così come previsto dalla legge”. Lo ha annunciato una nota dell’ufficio del presidente Rivlin.

