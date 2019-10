Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Su Repubblica Maurizioanalizza il weekend di campionato. L’e la, due squadre in piena evoluzione, “serpenti che cambiano pelle”, sono ancora in fase di cambiamento, ma già hanno messo un primo stacco tra sé e le altre. L’mostra euforia in attacco ma una difesa un po’ sfarinata. Si dice che Conte fosse inferocito, dopo la gara. E’ curioso, scrive, che entrambe le squadre mostrino difficoltà nel chiudere le partite. “Se lantus non chiude le partite perché nella sua nuova natura c’è l’aggressione e non la gestione, l’è come specchiata nei vecchi fantasmi: ogni tanto escono dall’armadio e fanno cucù”. Ora, tra l’e l’Atalanta “corsaiola e piagnucolosa” ci sono 4 punti. La squadra di Gasperini domani incontrerà il City di Guardiola: “una tesi di laurea che la Dea ...

napolista : Crosetti: #Inter e #Juve comandano la classifica. Unica incertezza: i falli di mano - ilNapolista - francoserpico : RT @capuanogio: Crosetti su #Repubblica: 'La corsa in testa al campionato di #Juventus e #Inter, due serpenti che stanno cambiando pelle co… - fachetti3333 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Juve e inter, la corsa in testa fra due serpenti che cambiano pelle [di MAURIZIO CROSETTI] -