Nintendo | Nuove manutenzioni in arrivo per Switch | WiiU | Android e iOS

Fonte : gamerbrain

(Di domenica 20 ottobre 2019)annuncia una settimana diper le piattaforma, inoltre anche le applicazionie iOS saranno soggette ad alcuni interventi sui server, a seguire quando sono previste lein questione.: Ledella settimanaServizi di rete Da mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 2:50 fino a mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 4:30. Da giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 2:50 fino a giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 4:30. Da venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 6:50 fino a venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 8:30. Da mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 3:00 fino a mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 5:00. Da giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 8:00 fino a giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 10:00.Effettua l’accesso usando ilNetwork ID Da ...

NintendoHall : Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, nuove informazioni sono in arrivo il prossimo 24 ottobre… - NintendoHall : Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, nuove informazioni sono in arrivo il prossimo 24 ottobre… - AkibaGamers : Nintendo ha rilasciato nuove informazioni per Tokyo Mirage Sessions ?FE Encore, in arrivo il prossimo 17 gennaio in… -